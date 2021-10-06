МАУ устроила распродажу билетов на прямые перелеты из Киева в Грузию и Армению

Авиакомпания МАУ устроила распродажу билетов из Киева по 2 направлениям. Речь идет о Грузии и Армении.

Акционные билеты можно забронировать на сайте авиакомпании flyuia.com. Также советуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua, skyskanner и kiwi.com.

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МАУ устроила распродажу билетов в Грузию и Армению

"Международные авиалинии Украины" предлагают билеты из Киева в Тбилиси и Ереван.

Перелет в одну сторону обойдется от 1 317 гривен (42 евро), в обе – от 2 634 гривен (85 евро).

Базовый тариф МАУ предусматривает ручную кладь весом до 7 килограмм и размером 55х40х20 сантиметров.

Отмечается, что в случае отмены рейса из-за пандемии COVID-19, авиакомпания обещает вернуть бонусами полную стоимость билета + дополнительно 25%.

Условия въезда в Грузию

Распродажа продлится до 10 октября и распространяется на рейсы с 1 ноября до 20 декабря 2021 года.

Перед тем, как отправиться в Тбилиси следует проверить правила въезда для туристов.

путешественники должны предоставить COVID-сертификат, удостоверяющий прививки любой вакциной;

вакцинированные лица должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, проведен не более чем за 72 часа до поездки;

также лица без COVID-сертификата на третий день пребывания должны обязательно пройти ПЦР-тестирование за свой счет. Информация о результатах теста отправляется на электронную почту в течение 24 часов;

перед пересечением государственной границы необходимо заполнить специальную анкету, указав историю поездок за последние 14 дней, контактные данные.

Условия въезда в Армению

По данным Worldometer , по состоянию на 4 октября 2021 года в Грузии выявлено 618 620 случаев заражения коронавирусом, из них 9 068 летальных.

Для въезда на территорию Армении, в частности Еревана, нужно предъявить сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Также существует возможность пройти тестирование в аэропорту или в пункте пропуска на границе, но тогда придется ждать результатов теста в изоляции.

, по состоянию на 4 октября 2021 года в Армении выявлено 265 317 случаев заражения коронавирусом, из них 5 397 летальных.

Отметим, ранее авиакомпания МАУ заявила, что открывает новые направления по всему миру. Сейчас из нескольких аэропортов можно добраться до городов Северной, Южной Америки, а также в интересные места на территории Азии.