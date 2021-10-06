МАУ устроила распродажу билетов на прямые перелеты из Киева в Грузию и Армению
Источник:lowcost.ua
Авиакомпания МАУ устроила распродажу билетов из Киева по 2 направлениям. Речь идет о Грузии и Армении.
Акционные билеты можно забронировать на сайте авиакомпании flyuia.com. Также советуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua, skyskanner и kiwi.com.
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МАУ устроила распродажу билетов в Грузию и Армению
"Международные авиалинии Украины" предлагают билеты из Киева в Тбилиси и Ереван.
Перелет в одну сторону обойдется от 1 317 гривен (42 евро), в обе – от 2 634 гривен (85 евро).
Базовый тариф МАУ предусматривает ручную кладь весом до 7 килограмм и размером 55х40х20 сантиметров.
Отмечается, что в случае отмены рейса из-за пандемии COVID-19, авиакомпания обещает вернуть бонусами полную стоимость билета + дополнительно 25%.Обратите внимание! Распродажа продлится до 10 октября и распространяется на рейсы с 1 ноября до 20 декабря 2021 года.
Условия въезда в Грузию
Перед тем, как отправиться в Тбилиси следует проверить правила въезда для туристов.
- путешественники должны предоставить COVID-сертификат, удостоверяющий прививки любой вакциной;
- вакцинированные лица должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, проведен не более чем за 72 часа до поездки;
- также лица без COVID-сертификата на третий день пребывания должны обязательно пройти ПЦР-тестирование за свой счет. Информация о результатах теста отправляется на электронную почту в течение 24 часов;
- перед пересечением государственной границы необходимо заполнить специальную анкету, указав историю поездок за последние 14 дней, контактные данные.
Условия въезда в Армению
Для въезда на территорию Армении, в частности Еревана, нужно предъявить сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.
Также существует возможность пройти тестирование в аэропорту или в пункте пропуска на границе, но тогда придется ждать результатов теста в изоляции.По данным Worldometer
Отметим, ранее авиакомпания МАУ заявила, что открывает новые направления по всему миру. Сейчас из нескольких аэропортов можно добраться до городов Северной, Южной Америки, а также в интересные места на территории Азии.