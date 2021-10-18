МАУ устроила распродажу билетов на прямые перелеты из Киева и Одессы в Стамбул

Авиакомпания МАУ устроила распродажу билетов из Киева и Одессы по популярному направлению. Речь идет о Стамбуле.

Акционные билеты можно забронировать на сайте авиакомпании flyuia.com. Также советуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua, skyskanner и kiwi.com.

К теме Из украинских городов в Стамбул: Turkish Airlines устроила распродажу – стоимость авиабилетов

МАУ устроила распродажу билетов в Стамбул

"Международные авиалинии Украины" предлагают акционные билеты из Киева и Одессы в Стамбул.

Перелет в обе стороны обойдется от 3 267 гривен (107 евро).

Базовый тариф МАУ предусматривает ручную кладь весом до 7 килограмм и размером 55х40х20 сантиметров.

Отмечается, что в случае отмены рейса из-за пандемии COVID-19, авиакомпания обещает вернуть бонусами полную стоимость билета + дополнительно 25%.

Условия въезда в Турцию

Распродажа продлится до 21 октября и распространяется на рейсы с 1 ноября до 21 апреля 2022 года.

Туристу, в частности украинскому, для пересечения турецкой границы необходимо иметь один из указанных документов:

COVID-сертификат, при условии, что 2 доза введена не ранее, чем за 14 дней до вылета;

Справка о перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда;

экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда.

Дети до 12 лет освобождаются от этих обязательств.

Кроме того, для въезда в Турцию является обязательным заполненная электронная форма на сайте Министерства здравоохранения Турции за 72 часа до прибытия в страну. Ее надо распечатать или иметь в телефоне, поскольку без нее невозможно сгенерировать специальный HES-код.