МАУ объявила об отмене рейсов, которые должны состояться 13 мая, через соответствующее NOTAM-сообщения Израиля.

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В частности, речь идет о рейсах PS778, PS775, PS776, PS777. Рейс PS 778 TLV – KBP 14 мая перенесено на 8:40, с прибытием в Киев в 11:50 по местному времени, при условии снятия ограничений в аэропорту.

Пассажиров просят внимательно следить за обновлением информации на сайте авиакомпании, а также на сайтах аэропорта "Борисполь" и аэропорта Бен Гурион.

В случае появления новой информации пассажиров будет также проинформирован путем направления информации на электронную почту, которую они указали при бронировании или покупке билета.

Для билетов из фактически отмененным рейсами МАУ возможны следующие действия:

Изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа и доплаты по тарифу в оригинальном классе в течение срока действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом

Обмен билета на промокод с дополнительным бонусом 25% на сайте МАУ

Возврат средств

Также о приостановлении полетов объявили минимум Austrian Airlines, Lufthansa, British Airways, польский LOT и российский "Аэрофлот".

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