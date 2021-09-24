Маски больше не обязательны: в аэропорту Амстердама действуют новые правила

Главный аэропорт Нидерландов - Схипхол в Амстердаме вводит новые правила. Здесь отменяют ношение масок во время ожидания рейса и не требуют дистанции в 1,5 метра.

Эти более свободные условия начнут действовать с 25 сентября. Однако, перед входом в самолет маску все же потребуется надеть.

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Без масок и дистанции

Для путешественников вводят новые условия пребывания в аэропорту. Они будут действовать в здании аэропорта, до выхода на посадку.

Можно будет находиться без маски и не соблюдать 1,5 метра социальной дистанции. Однако, пассажирам советуют давать друг другу достаточно пространства, где это возможно.

А еще маску можно будет не надевать путешественникам, которые прилетели в Амстердам к моменту перехода в зал получения багажа.

Будет ли весь аэропорт свободен от масок

Так, если человек получил полный курс прививок. Например, попасть в пункты общественного питания в общедоступной зоне терминала в Схипхол смогут только вакцинированные лица. Сертификат должен подтверждать, что человек прошел вакцинацию от COVID-19, выздоровела или имеет отрицательный результат ПЦР-теста.

Условия пересечения границы

Въехать в Нидерланды могут все, путешественники с биометрическими паспортами без ограничений в соответствии с рекомендациями Совета ЕС. Необходимо предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на Covid-19, если вы путешествуете с безопасной страны / региона за пределами ЕС / Шенгена.

Также накануне необходимо заполнить форму здоровья на сайтеhttps://bit.ly/3BAezjZ. Если на один из вопросов в форме будет дан ответ "да", то авиакомпания не сможет допустить пассажира на борт.