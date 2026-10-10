Черновцы лучше всего исследовать пешком: в центре много старинных зданий, уютных улочек и кафе, пишет 24 Канал.

За два дня можно увидеть главные достопримечательности города, попробовать местные блюда и найти время для небольших прогулок без спешки. А если захочется разнообразить поездку, один из дней можно посвятить еще одной интересной локации.

День первый: центр Черновцов без спешки, но с насыщенной программой

Начинать уик-энд в Черновцах стоит с главной визитной карточки города – Резиденции митрополитов Буковины и Далмации, где сейчас находится Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.



Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича / Фото Pexels

Еще здесь стоит прогуляться по Театральной площади, улице Ольги Кобылянской и центральным улочкам со старинными домами. Также обратите внимание на городскую ратушу и Армянскую церковь.

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После этого логично перейти к прогулке по центру – это компактный маршрут, который не заставляет тратить деньги на такси на каждом шагу, а главное – не требует никакой спешки.

Далее – Ботанический сад Черновицкого национального университета. Вход для взрослых – 80 гривен, для школьников и студентов – 40 гривен. На территории сада нет бомбоубежища, поэтому во время воздушной тревоги экскурсию прерывают.

Где поесть?

Для обеда в центре удобнее всего выбирать кафе возле пешеходных улиц: средний чек в Черновцах обычно ниже, чем во Львове, поэтому даже сытный обед на двоих здесь не станет неприятным сюрпризом.

На питание для двоих стоит закладывать примерно 1 800 – 2 800 гривен в день. Этого должно хватить на завтраки, два нормальных обеда и два ужина в недорогих заведениях среднего городского уровня. Здесь не нужно искать "самый дорогой вариант" – наоборот, именно доступность делает Черновцы хорошей альтернативой Львову на выходные.

Где остановиться?

В Черновцах можно найти немало отелей и апартаментов среднего ценового сегмента. Стоимость проживания начинается примерно от 1 500 грн за ночь. Например, номер в Sagora Hotel стоит от 1 500 грн, в Mayster Home – от 1 900 грн, а в City Center Residence – от 2 100 грн. В Georg Palace Hotel цены начинаются примерно от 2 270 грн за ночь.

День второй: Хотин как главный козырь Буковины

Второй день стоит посвятить поездке за город – в Хотин. Это одна из тех поездок, где Черновцы выигрывают у Львова еще и по географическому положению: от областного центра до крепости маршрут достаточно короткий (примерно час).

Хотинская крепость впечатляет массивными каменными стенами, высокими башнями и видами на Днестр. Это одна из самых известных исторических достопримечательностей Буковины, где можно прогуляться по старинному двору, рассмотреть оборонительные сооружения и сделать красивые фото. На посещение стоит заложить несколько часов, особенно если хочется не только осмотреть крепость, но и полюбоваться окрестностями. Входной билет для взрослых стоит 140 гривен.

После крепости имеет смысл вернуться в Черновцы и провести спокойный вечер без лишней суеты. Если останется время и силы, можно добавить еще одну короткую остановку в городе.



Хотинская крепость на Буковине / Фото с сайта Hghstories

Как доехать до Черновцов и не переплатить?

Самый простой способ добраться до Черновцов – на поезде. Укрзализныця имеет отдельный онлайн-сервис для продажи билетов и указывает Черновцы среди доступных направлений в своем маршрутизаторе и сервисах. Для поездки на выходные это удобно еще и потому, что можно ехать ночью, а не тратить дневное время на дорогу.

Если вы не отправляетесь с вокзала, то второй вариант – междугородний автобус, но цены на него сильно зависят от города отправления и даты, поэтому их нужно смотреть отдельно для конкретного рейса.

Ориентировочный бюджет поездки на двоих?

Если рассчитать поездку из Львова на двоих на 2 дня с ночевкой, получится примерно следующая сумма:

Дорога до Черновцов и обратно – примерно 1600 гривен на двоих на поезде или автобусе, в зависимости от рейса и класса билетов. Автобусные билеты из Львова стоят от 400 до 600 гривен в одну сторону за человека, но есть и более дорогие варианты.

Проживание на 1 ночь обойдется в 1500–2200 гривен за двухместный номер. Если выбирать кафе среднего ценового сегмента и не ужинать в дорогих ресторанах, получится примерно 3600 гривен.

Кроме того, стоит добавить еще и цены на городской транспорт и поездку в Хотин. Автобус из Черновцов в Хотин стоит от 150 гривен за человека, но цена зависит от перевозчика.

Входные билеты – около 440 гривен на двоих за базовый маршрут по крепости, а также еще 160 гривен за экскурсию в Ботаническом саду при условии записи на групповую экскурсию.