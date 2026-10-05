Как подняться на полонину Боржава, осенние фото с которой заполонили соцсети

В последние дни социальные сети переполнены фотографиями с полонины Боржава. Осенью оранжево-красная местность стала настолько красивой, что напоминает ландшафты Марса. Путешественников, которые еще не видели воочию эту уникальную природу, интересует важный вопрос – какой маршрут на Боржаву выбрать?

Полонина Боржава расположена на Закарпатье между реками Вича, Боржава и Рика. Добраться до этой живописной местности смогут даже те туристы, которые никогда раньше не ходили в походы, а все потому, что существует несколько маршрутов – как более сложных, так и более простых. Подробнее расскажет 24 Канал.

Какие есть маршруты на Боржаву?

Самый популярный однодневный маршрут на Боржаву начинается с железнодорожной станции в Воловце. Первая вершина – гора Плай, а дальше – Большой Верх. Этот участок маршрута самый сложный, но виды точно стоят затраченных усилий. Опытные туристы могут подняться еще на гору Стый, которая является самой высокой точкой Боржавы и возвышается на 1681 метр над уровнем моря. Путь туда и обратно займет около 2 часов. Если время ограничено, то можно полюбоваться горой с Большого Верха.

Спускаться лучше к селу Пилипец, маршрут к которому пролегает мимо известного водопада Шипит. Общая протяженность пути от Воловца до Пилипца составляет 23 километра, а время прохождения – около 7 часов.

Мы приехали в Пилипец на машине, там поднялись на подъемнике и пошли к самой горе Гимба, а затем к горе Большой Верх. И обратно той же дорогой. Было 3 – 4 сложных подъема, но вполне посильных. Виды точно того стоят! Такой маршрут составил 12 километров. Если будете сомневаться, брать ли палки, то лучше взять,

– написала пользовательница Threads dashentsiiaa.

Невероятные виды на полонине Боржава осенью / Фото @pdeltao

Для более простого восхождения можно подняться на подъемнике к подножию горы Гимба, после чего предстоит крутой, но недлинный путь к вершине. По дороге перед вами будут открываться те самые невероятные виды на хребет. Кстати, гора Гимба также известна тем, что здесь можно полетать на параплане. Маршрут Пилипец – Большой Верх – Гимба – Пилипец немного короче – 17 километров.

Неважно, какой именно маршрут вы выберете, ведь полонина Боржава прекрасна, куда ни глянь.