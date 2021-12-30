Марокко продолжает запрет на въезд в страну: что следует знать туристам

Власти Марокко решили продлить прекращение всех пассажирских рейсов еще на месяц. Сообщается, что туристический въезд в страну будет запрещен минимум до 31 января 2022 года.

Такое решение, скорее всего, связано с пятой волной пандемии и штаммом "Омикрон". Рассказываем, когда планируют возобновить сообщение.

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Марокко продолжает запрет на въезд в страну

В Национальном управлении аэропортов (ONDA) сообщили, что "приостановка всех пассажирских рейсов из Марокко будет продлена до 31 января 2022 года".

В настоящее время разрешены только пассажирские перевозки и репатриационные рейсы, которые возвращают жителей страны из-за границы. Все остальные – запрещены.

После восстановления полетов и морских перевозок в страну будут впускаться только путешественники из "безопасных" стран, для этого власти Марокко введут классификацию по уровню рисков (A, B и C).

Известно, что правительство страны также запретило массовые празднования Нового года и ввело ночной комендантский час. Фестивали и культурные мероприятия запрещены с начала месяца.

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