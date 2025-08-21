Лето вдохновляет на путешествия. Поэтому стоит не просиживать выходные дома, а открывать для себя живописные уголки Украины.

Тем более, у нас есть немало красивых городков и сел, которые помогут перезагрузиться и сделать эффектные фото.

В новом спецпроекте 24 Канал совместно с партнером Fuze Tea рассказывает, какие локации непременно стоит увидеть каждому. Мы выбрали лучшие места недалеко от Львова, Хмельницкого, Тернополя, Винницы и Одессы.

Чтобы почувствовать выходные на полную, стоит тщательно составить маршрут.

Львовская область

Даже коренные львовяне могут открывать для себя новые локации в пределах города. Ведь Львов славится своими улочками с богатой историей.

Но если надоела городская суета и хочется устроить путешествие выходного дня, рекомендуем начать с небольшого городка вблизи Львова – Жолквы. Добраться до этого города очень просто: сюда курсируют поезда и автобусы, а дорога занимает менее часа.

При этом Жолква не разочарует любителей памятников архитектуры. В городе можно прогуляться Вечевой площадью, увидеть Жолковский замок, городские ворота, старые церкви и костелы, синагогу, монастыри и многие другие сооружения в стиле ренессанса. Также здесь находятся музеи и заповедник. Все локации можно обойти за сутки.

Жолква – уютный город недалеко от Львова / Фото Shutterstock

Если вы уже бывали в Жолкве, также вблизи Львова расположены знаменитые замки, которые непременно стоит увидеть каждому. Речь о Подгорецком, Олесском и Свиржском. Кроме этого, для путешествия выходного дня можно выбрать Тустань, Сколевские бескиды или Яворовский национальный парк.

Тернопольская область

Тернопольщина также может поразить даже опытного туриста. В этой области расположено немало дворцов и замков, а небольшие городки, например Чертков, дадут впечатление, что вы отдыхаете за границей.

Но если ищете уютное место для тура выходного дня, рекомендуем отправиться в Збараж. Здесь расположены два небольших замка и религиозные сооружения.

Замок в Збараже / Фото Shutterstock

В городе можно уютно попить кофе и насладиться красотой улочек. Но не стоит выделять весь день на осмотр Збаража, рекомендуем после этого поехать на лавандовое поле, которое раскинулось в селе Зарубинцы. Красивые цветы, сезон которых как раз начинается, очаруют своей красотой и невероятным ароматом.

Эту плантацию смело называют украинским "Провансом", а в село Зарубинцы приезжают сотни людей, чтобы сделать роскошную фотосессию.

Хмельницкая область

Украинский "Прованс" – в Тернопольской области, а вот "Атлантида" – в Хмельницкой. Речь о затопленном селе Бакота, которого не найти на карте.

Расположено оно на территории Национального природного парка "Подольские Тавтры". В 1973 году местным жителям сообщили, что село затопят в рамках строительства новой ГЭС и дали 8 лет на то, чтобы уехать оттуда. Люди собственноручно разрушали свои дома и сады, впоследствии уровень воды в Днестре поднимали, а Бакота ушла под воду.

Хотя история этой локации печальная, само место поражает своей красотой.

Бакота – место, где перехватывает дух / Фото Shutterstock

На самой высокой точке Бакоты расположен Свято-Михайловский монастырь, который не работает. Однако туристы могут осмотреть сохранившиеся пещеры и руины церкви.

Ехать в Бакоту рекомендуем от Каменца-Подольского. Непременно потратьте время, чтобы посетить здешнюю крепость, которая входит в список памятников мирового наследия ЮНЕСКО и является одним из 7 чудес Украины.

Винницкая область

В Винницкой области есть немало локаций, которые стоит посетить украинцам. Среди них видное место занимает Лядовский монастырь. Добраться сюда из Винницы удобнее всего автомобилем, а дорога займет около 1,5 часов, за которые можно насладиться красотой Подолья.

Монастырь является одним из старейших в Украине. Основал его преподобный Антоний Печерский еще в 1013 году, который является также создателем Киево-Печерской лавры. Поэтому эта уникальная достопримечательность поразит своей атмосферой и стариной.

Лядовский монастырь напомнит вам Грецию / Фото Shutterstock

А еще здесь точно можно почувствовать, как будто вы отправились в Грецию. Кельи и храмы Лядовского монастыря вырезаны в скалах. В то же время густые леса, скалистые склоны и удивительный вид на Днестр очаруют своей красотой.

Кельи и храмы Лядовского монастыря вырезаны в скалах / Фото Shutterstock

Лядовский монастырь станет прекрасной локацией как для тех, кто любит открывать для себя уникальные места, так и для верующих, которые почувствуют здесь единение веры и силы природы. Поэтому это must visit для многих украинцев.

Также рекомендуем посетить город Казатин, знакомство с которым начнется с особого памятника архитектуры, служащего вокзалом. Совместить путешествие с посещением Лядовского монастыря не удастся, поскольку две локации расположены в разных направлениях.

Вокзал в Казатине напоминает настоящий дворец / Фото Shutterstock

Это один из старейших вокзалов Украины: здание возвели в 1889 году. Внешне сооружение напоминает изысканный дворец, который с двух сторон окружают железнодорожные пути. Поэтому этот вокзал точно вызовет восторг и стремление сделать фотографию на память о Казатине.

С двух сторон вокзал окружают железнодорожные пути / Фото Shutterstock

Одесская область

Этот регион славится не только морским отдыхом, но и невероятными и уникальными памятниками культуры. Сама Одесса – город, сочетающий различную архитектуру, а каждое сооружение в центре хочется рассматривать в деталях. Кроме этого, сюда можно приехать на гастротур. В Одессе есть возможность насладиться устрицами и улитками, открыть для себя бессарабскую кухню и вкусные местные вина.

А если хочется уехать на день из областного центра, лучшей локацией для отдыха станет Аккерманская крепость.

Аккерманская крепость / Фото Shutterstock

Средневековая крепость была построена в 12 веке на месте античного поселения Тира. Аккерманская крепость имеет 34 башни и несколько линий оборонительных стен, а также богатую историю, которую стоит послушать от экскурсовода.

После осмотра этого величественного сооружения рекомендуем остановиться и полюбоваться видами на Днестровский лиман.

Аккерманская крепость – must visit для каждого украинца / Фото Shutterstock

Итак, в Украине есть действительно невероятные места, которые способны поразить даже опытных туристов. Поэтому не стоит просиживать дома все выходные: даже за день можно открыть для себя красоту региона, где вы живете.