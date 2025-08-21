Тим паче, у нас є чимало красивих містечок і сіл, які допоможуть перезавантажитись і зробити ефектні фото.

У новому спецпроєкті 24 Канал спільно з партнером Fuze Tea розповідає, які локації неодмінно варто побачити кожному. Ми обрали найкращі місця неподалік Львова, Хмельницького, Тернополя, Вінниці та Одеси.

Львівська область

Навіть корінні львів’яни можуть відкривати для себе нові локації в межах міста. Адже Львів славиться своїми вуличками з багатою історією.

Та якщо набридла міська метушня і хочеться влаштувати мандрівку вихідного дня, рекомендуємо почати з невеличкого містечка поблизу Львова – Жовкви. Добратись до цього міста дуже просто: сюди курсують потяги та автобуси, а дорога займає менше години.

При цьому Жовква не розчарує любителів пам’яток архітектури. У містечку можна прогулятись Вічевою площею, побачити Жовківський замок, міські брами, старі церкви і костели, синагогу, монастирі та багато інших споруд у стилі ренесансу. Також тут знаходяться музеї і заповідник. Всі локації можна обійти за добу.

Жовква – затишне місто неподалік Львова / Фото Shutterstock

Якщо ви вже бували у Жовкві, також поблизу Львова розташовані знамениті замки, які неодмінно варто побачити кожному. Мова про Підгорецький, Олеський та Свірзький. Крім цього, для мандрівки вихідного дня можна обрати Тустань, Сколівські бескиди чи Яворівський національний парк.

Тернопільська область

Тернопільщина також може вразити навіть досвідченого туриста. В цій області розташовано чимало палаців і замків, а невеликі містечка, як-от Чортків, дадуть враження, що ви відпочиваєте за кордоном.

Та якщо шукаєте затишне місце для туру вихідного дня, рекомендуємо податись у Збараж. Тут розташовані два невеликі замки та релігійні споруди.

Замок у Збаражі / Фото Shutterstock

У місті можна затишно попити кави і насолодитись красою вуличок. Та не варто виділяти весь день на оглядини Збаража, рекомендуємо після цього поїхати на лавандове поле, яке розкинулось у селі Зарубинці. Красиві квіти, сезон яких якраз починається, зачарують своєю красою і неймовірним ароматом.

Цю плантацію сміливо називають українським "Провансом", а у село Зарубинці приїжджають сотні людей, аби зробити розкішну фотосесію.

Хмельницька область

Український "Прованс" – у Тернопільській області, а от "Атлантида" – у Хмельницькій. Мова про затоплене село Бакота, якого не знайти на карті.

Розташоване воно на території Національного природного парку "Подільські Тавтри". У 1973 році місцевих жителів повідомили, що село затоплять у рамках будівництва нової ГЕС і дали 8 років на те, щоб виїхати звідти. Люди власноруч руйнували свої домівки та сади, згодом рівень води у Дністрі піднімали, а Бакота пішла під воду.

Хоч історія цієї локації сумна, саме місце вражає своєю красою.

Бакота – місце, де перехоплює дух / Фото Shutterstock

На найвищій точці Бакоти розташований Свято-Михайлівський монастир, який не працює. Проте туристи можуть оглянути печери, що збереглись, та руїни церкви.

Їхати в Бакоту рекомендуємо від Кам’янця-Подільська. Неодмінно витратьте час, щоб завітати у тутешню фортецю, яка входить до списку пам'ятників світової спадщини ЮНЕСКО і є одним із 7 чудес України.

Вінницька область

На Вінниччині є чимало локацій, які варто відвідати українцям. Серед них чільне місце посідає Лядівський монастир. Добратись сюди з Вінниці найзручніше автомобілем, а дорога займе близько 1,5 години, за які можна насолодитись красою Поділля.

Монастир є одним із найстаріших в Україні. Заснував його преподобний Антоній Печерський ще в 1013 році, який є також творцем Києво-Печерської лаври. Тому ця унікальна пам’ятка вразить своєю атмосферою і старовиною.

Лядівський монастир нагадає вам Грецію / Фото Shutterstock

А ще тут точно можна відчути, наче ви помандрували в Грецію. Келії і храми Лядівського монастиря вирізьблені у скелях. Водночас густі ліси, скелясті схили і дивовижний вид на Дністер зачарують своєю красою.

Келії і храми Лядівського монастиря вирізьблені у скелях / Фото Shutterstock

Лядівський монастир стане чудовою локацією як для тих, хто полюбляє відкривати для себе унікальні місця, так і для вірян, які відчують тут єднання віри та сили природи. Тож це must visit для багатьох українців.

Також рекомендуємо відвідати місто Козятин, знайомство з яким почнеться з особливої пам’ятки архітектури, що служить вокзалом. Поєднати мандрівку з відвідинами Лядівського монастиря не вдасться, оскільки дві локації розташовані в різних напрямках.

Вокзал у Козятині нагадує справжній палац / Фото Shutterstock

Це один з найстаріших вокзалів України: будівлю звели в 1889 році. Ззовні споруда нагадує вишуканий палац, який з двох боків оточують залізничні колії. Тому цей вокзал точно викличе захват і прагнення зробити фотографію на пам’ять про Козятин.

З двох боків вокзал оточують залізничні колії / Фото Shutterstock

Одеська область

Цей регіон славиться не лише морським відпочинком, але й неймовірними та унікальними пам’ятками культури. Сама Одеса – місто, що поєднує різну архітектуру, а кожну споруду в центрі хочеться розглядати в деталях. Крім цього, сюди можна приїхати на гастротур. В Одесі є змога посмакувати устрицями та равликами, відкрити для себе бессарабську кухню та смачні місцеві вина.

А якщо хочеться виїхати на день з обласного центру, найкращою локацією для відпочинку стане Аккерманська фортеця.

Аккерманська фортеця / Фото Shutterstock

Середньовічна фортеця була збудована в 12 столітті на місці античного поселення Тіра. Аккерманська фортеця має 34 вежі та кілька ліній оборонних стін, а також багату історію, яку варто послухати від екскурсовода.

Після оглядин цієї величної споруди рекомендуємо зупинитись і помилуватись краєвидами на Дністровський лиман.

Аккерманська фортеця – must visit для кожного українця / Фото Shutterstock

Отже, в Україні є справді неймовірні місця, які здатні вразити навіть досвідчених туристів. Тому не варто просиджувати вдома всі вихідні: навіть за день можна відкрити для себе красу регіону, де ви мешкаєте.