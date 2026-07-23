Многие путешественники планируют поездки в Прагу, Венецию или Милан, однако помимо них существуют и менее популярные направления, которые могут подарить не менее яркие эмоции. 24 Канал собрал 3 европейских города, которые станут прекрасной альтернативой переполненным туристическим хитам.

Почему стоит обратить внимание на Чешский Крумлов вместо Праги?

На юге Чехии, недалеко от австрийской границы, расположен Чешский Крумлов – город, который часто сравнивают со сказкой. Его исторический центр внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а средневековая застройка почти полностью сохранила свой первоначальный облик.

Как выглядит Чешский Крумлов: смотреть видео

Главной достопримечательностью города является замковый комплекс, который считается вторым по величине в Чехии после Пражского замка. Он сочетает в себе элементы готики, ренессанса и барокко, а с его башни открывается панорамный вид на красные крыши города и изгибы реки Влтавы. Не менее приятно просто прогуляться по узким мощеным улочкам, ведущим к уютной центральной площади Намести Сворности.

Здесь можно посидеть в местных кафе, попробовать традиционные чешские блюда или знаменитые сорта пива. Помимо замка, стоит посетить замковые сады, театр в стиле барокко, церковь Святого Вита и монастырь миноритов. Благодаря компактным размерам большинство достопримечательностей легко осмотреть пешком.

В отличие от Праги, где центральные улицы почти всегда переполнены туристами, Чешский Крумлов дарит более спокойный ритм путешествия, особенно если остаться здесь хотя бы на одну ночь.

Почему Триест может удивить больше, чем Венеция?

Венеция давно остается одним из самых популярных туристических городов мира, однако именно из-за этого ее узкие улочки и площади нередко переполнены посетителями. Если хочется увидеть Италию с другой стороны, стоит обратить внимание на Триест. Город расположен на побережье Адриатического моря недалеко от границ со Словенией и Хорватией.

Как выглядит Триест: смотреть видео

На протяжении веков он входил в состав Габсбургской монархии, поэтому здесь необычно соединились итальянская и центральноевропейская архитектура. Одной из самых известных достопримечательностей является замок Мирамаре, построенный в XIX веке прямо над морем. Не менее популярными остаются площадь Piazza Unità d'Italia, Гранд-канал и набережная, где можно почувствовать атмосферу портового города без характерной для Венеции суеты.

Триест также считается одним из кофейных центров Италии. Именно здесь родился всемирно известный кофейный бренд Illy, а местные кофейни до сих пор остаются важной частью городской жизни. Любителям природы стоит отправиться в природный заповедник Val Rosandra, где путешественников ждут живописные карстовые ландшафты и пешеходные маршруты.

А тем, кто хочет совместить отдых с морем, понравятся местные пляжи и виды на Адриатику. Особенностью Триеста является и кухня. Наряду с традиционными итальянскими блюдами здесь можно попробовать рецепты, сформировавшиеся под влиянием австрийских и словенских традиций.

Почему Бергамо называют одной из лучших скрытых жемчужин Италии?

Бергамо часто остается в тени Милана, хотя находится менее чем в часе езды от него. Наибольшее впечатление производит верхний город Città Alta. Оно окружено венецианскими стенами XVI века, которые также входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Попасть сюда можно на фуникулере, откуда открываются прекрасные панорамы города и окружающих холмов.

Как выглядит Бергамо: смотреть видео

Сердцем исторического Бергамо является площадь Piazza Vecchia, которую окружают старинные дворцы, средневековые постройки и фонтаны. Рядом расположены собор Святого Алессандро, часовня Коллеони и башня Кампаноне, откуда открывается еще один панорамный вид.

Ценителям искусства стоит посетить Палаццо Морони – барочный дворец XVII века с роскошными интерьерами, фресками и большим садом, который остается одной из менее известных достопримечательностей города. Бергамо также привлекает своей гастрономией. Здесь можно попробовать традиционные равиоли casoncelli, поленту таранья и мороженое stracciatella, которое, согласно местной легенде, именно здесь и изобрели. А завершить день лучше всего прогулкой по району Сан-Виджилио, откуда открываются одни из лучших видов во всей Ломбардии.

Поэтому, планируя следующее путешествие, стоит дать шанс не только известным столицам, но и менее популярным городам. Именно они нередко дарят самые искренние впечатления и оставляют воспоминания, о которых еще долго хочется вспоминать.