Об озере Аршица рассказывает туристический портал "Карпатиум". В октябре здесь уже начинается активная осенняя пора: деревья сменяют зеленое убранство на желтое и багряное. Поэтому горные озера среди осеннего леса могут выглядеть особенно живописно.

Где расположено озеро Аршица?

Начнем с хребта Аршица, который имеет типичный для Горган рельеф – песчаники, каменные осыпи и греготы. Самая высокая его вершина – Горган Илемский, высота которого составляет 1587 метров. Оттуда открываются виды на Западные Горганы. На самом хребте есть несколько озер. Самое известное из них – Росохан, расположенное на высоте 1120 метров. Также здесь есть более мелкие водоемы Забуте, Убите и Лужки.

Хребет Аршица / фото Zmi007

Озеро Аршица – самое высокогорное на этом хребте. Оно расположено на высоте 1297 метров над уровнем моря, прямо посреди елового леса. Аршица имеет вытянутую форму и размеры около 50 на 20 метров. По размерам и глубине оно немного больше Росохана, однако водоем более заилен, но вода в озере чистая.

Озеро Аршица / фото Ивана Чорноуса

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Интересно, что туристы открыли этот водоем не так давно, а именно в 2009 году. Как указано на табличке у озера, его обнаружил турист из Долины Виктор Верховинец. Озеро питается родниками. Во время продолжительной засухи оно может сильно пересыхать и тогда больше напоминает болото. Название хребта и озера происходит от румынского слова arsita, что переводится как "жара" или "зной".

При этом купаться в Аршице нельзя. Горные озера питаются родниками и не являются проточными. Они имеют хрупкие экосистемы, которые важно не нарушать!

Как добраться до озера?

Один из самых популярных маршрутов проходит от Мысливки до Осмолоды или в обратном направлении. Его общая протяженность составляет 47 километров, а пройти его можно за 3 – 4 дня. Маршрут пролегает через Пустошак Малый, Пустошак Большой, Немецкую и Горган Илемский, после чего туристы выходят к озерам Аршица и Росохан и завершают путь в Осмолоде.

Этот вариант не стоит считать легким: хребет Аршица сложен и больше подходит опытным путешественникам. Однако есть более короткие маршруты на 2 – 3 дня. Например, можно отправиться из Мысливки через Горган Илемский к Аршице, а оттуда выйти на Яйко-Илемское.

Еще один вариант – начать путь из Осмолоды и пройти до Росохана и Аршицы с возвращением обратно. Тропы на хребте благодаря волонтерам промаркированы и расчищены.

Где находится озеро Аршица: смотрите на картах