Этот пляж в Италии называют Мальдивами: впечатляющие места Апулии, которые стоит увидеть
Южная Апулия привлекает туристов живописными побережьями, бирюзовой водой и необычными природными уголками. Одной из самых известных местных достопримечательностей считается пляж Песколузе, который называют "Мальдивами Саленто".
Однако путешествие по этому региону способно подарить гораздо больше впечатлений – от бухты под огромным мостом до места, где сливаются Адриатическое и Ионическое моря, пишет Interia Kobieta.
Почему удивляет Понте-дель-Чоло?
Понте-дель-Чоло – это массивный бетонный мост между двумя скалами. Прямо под ним спряталась небольшая бухта с пляжем, где даже летом не слишком много людей.
Местный пляж здесь способен поразить благодаря высоким скалам и голубой воде. Вдоль побережья проходят тропинки к пещерам и отдаленным бухтам.
К морю можно спуститься по каменистой тропе. Снизу открывается прекрасный вид на мост и кристально чистое море.
Почему Санта-Мария-ди-Леука – "край земли"?
За 10 минут от Понте-дель-Чоло можно доехать до Санта-Мария-ди-Леука на южной оконечности Саленто. В римские времена эту местность называли "краем земли", поскольку считалось, что именно здесь заканчивается известный мир.
Сегодня над городом возвышается святилище Санта-Мария-де-Финибус-Террае. По преданию, именно отсюда святой Петр отправился в Рим.
Санта-Мария-ди-Леука расположена там, где встречаются Ионическое и Адриатическое моря. Здесь есть исторический центр с узкими улочками, набережная Лунгом и множество мест, где можно попробовать блюда местной кухни.
Среди блюд, которые здесь рекомендуют попробовать, – паста с морскими ежами, тушеное осьминоге, жареная рыба с морепродуктами и рыбный суп.
Пунта-Мелисо – место встречи двух морей
Если пройти пешком 30 минут от центра, можно добраться до Пунта-Мелисо – самой восточной точки города. Именно здесь можно увидеть, как сходятся Адриатическое и Ионическое моря. При благоприятной погоде разницу между ними можно увидеть даже с берега: вода будет иметь разные оттенки, а ее движение создаст заметную границу.
Неподалеку расположен маяк Санта-Мария-ди-Леука. Особенно красиво он смотрится на закате.
Песколузе – "Мальдивы Саленто"
Пляж Песколузе – это несколько километров белого песка, бирюзовая вода и пологий спуск в море. На фото он действительно выглядит как экзотический рай. Летом вода здесь прозрачная и теплая, а мелкий спуск идеально подходит для семей с детьми.
Лучше всего приезжать сюда перед началом летнего сезона или осенью, когда толпы отдыхающих немного поредеют.