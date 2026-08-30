Однако путешествие по этому региону способно подарить гораздо больше впечатлений – от бухты под огромным мостом до места, где сливаются Адриатическое и Ионическое моря, пишет Interia Kobieta.

Почему удивляет Понте-дель-Чоло?

Понте-дель-Чоло – это массивный бетонный мост между двумя скалами. Прямо под ним спряталась небольшая бухта с пляжем, где даже летом не слишком много людей.

Местный пляж здесь способен поразить благодаря высоким скалам и голубой воде. Вдоль побережья проходят тропинки к пещерам и отдаленным бухтам.

К морю можно спуститься по каменистой тропе. Снизу открывается прекрасный вид на мост и кристально чистое море.

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Почему Санта-Мария-ди-Леука – "край земли"?

За 10 минут от Понте-дель-Чоло можно доехать до Санта-Мария-ди-Леука на южной оконечности Саленто. В римские времена эту местность называли "краем земли", поскольку считалось, что именно здесь заканчивается известный мир.

Сегодня над городом возвышается святилище Санта-Мария-де-Финибус-Террае. По преданию, именно отсюда святой Петр отправился в Рим.

Санта-Мария-ди-Леука расположена там, где встречаются Ионическое и Адриатическое моря. Здесь есть исторический центр с узкими улочками, набережная Лунгом и множество мест, где можно попробовать блюда местной кухни.

Среди блюд, которые здесь рекомендуют попробовать, – паста с морскими ежами, тушеное осьминоге, жареная рыба с морепродуктами и рыбный суп.

Пунта-Мелисо – место встречи двух морей

Если пройти пешком 30 минут от центра, можно добраться до Пунта-Мелисо – самой восточной точки города. Именно здесь можно увидеть, как сходятся Адриатическое и Ионическое моря. При благоприятной погоде разницу между ними можно увидеть даже с берега: вода будет иметь разные оттенки, а ее движение создаст заметную границу.

Неподалеку расположен маяк Санта-Мария-ди-Леука. Особенно красиво он смотрится на закате.

Песколузе – "Мальдивы Саленто"

Пляж Песколузе – это несколько километров белого песка, бирюзовая вода и пологий спуск в море. На фото он действительно выглядит как экзотический рай. Летом вода здесь прозрачная и теплая, а мелкий спуск идеально подходит для семей с детьми.

Лучше всего приезжать сюда перед началом летнего сезона или осенью, когда толпы отдыхающих немного поредеют.