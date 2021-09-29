Туристическая аттракция должно помочь восстановить туристическую круизную отрасль. Правительство надеется, что это принесет и средства в бюджет и поможет трудоустроить почти тысячу человек.

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Круиз в никуда: детали

Круизная индустрия в Малайзии готова к новому запуску с "круизом в никуда". Первый рейс планируется на начало октября, но точная дата зависит от момента, когда Совет национальной безопасности одобрит маршрут.

Руководитель компании-оператора порта на острове Пенанг Саседхаран Васудеван отметил, что жестких требований к пассажирам из-за пандемии не будет. Вакцинация не является обязательной, однако если ее нет, перед посадкой придется оказать негативный ПЦР-тест или справку о выздоровлении. Все правила будут аналогичны тем, которые устанавливают авиакомпании. Он добавил, что круизные путешествия могут быть безопаснее похода в кинотеатр, потому что на борту пассажиры редко пересекаются друг с другом.

Ожидается, что ежедневно на круизных лайнерах находиться около 600 пассажиров, а обслуживать их почти 1000 человек персонала. Это даст возможность трудоустройства и увеличения прибыли пищевой промышленности. По словам директора фирмы, в госбюджет отчислять 6% налога с продаж билетов.