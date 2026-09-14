Открытие McDonald's в Буковеле вызвало ажиотаж в сети: во сколько там обойдется обед

В селе Поляница в Ивано-Франковской области 12 сентября открылся первый ресторан McDonald's на курорте Буковель. Новый ресторан сразу привлек внимание не только самим фактом открытия, но и высокими ценами на популярные позиции меню.

Пользователи сети Treads начали сравнивать стоимость блюд в Буковеле и соседнем Яремче и обратили внимание на заметную разницу.

Почему украинцев удивили цены в McDonald's в Буковеле?

Цены в McDonald's в Буковеле оказались одними из самых высоких среди заведений сети в Украине. Посетители начали сравнивать стоимость популярных позиций с другими городами, в частности с соседним Яремче. При этом в McDonald's в Яремче, расположенном относительно недалеко от Поляницы, цены на те же позиции оказались ниже.



Цены на МакМеню в Буковеле в первые дни открытия / фото "Новости.LIVE"

Какие сейчас цены в McDonald's в Буковеле?

По состоянию на 14 сентября 2026 года цены в ресторане McDonald's в Полянице уже отличаются от тех, что были на старте работы заведения. Это можно увидеть в официальном приложении сети. Например, стоимость популярных меню сейчас такая:

меню Дабл Роял Чизбургер – 377 гривен вместо 480 гривен;

Биг Мак меню – 267 гривен вместо 341 гривны;

Биг Тейсти – 313 гривен вместо 397 гривен;

Дабл Биг Тейсти – 406 гривен вместо 517 гривен.

Каковы цены на популярные позиции по состоянию на 14 сентября 2026 года / скриншот из приложения McDonald's

Что еще известно о новом McDonald's в Полянице?

Первый McDonald's в Буковеле открылся 12 сентября 2026 года в селе Поляница Ивано-Франковской области. Он стал 131-м действующим рестораном сети в Украине и десятым новым заведением McDonald's, открытым в стране с начала 2026 года.

Площадь нового ресторана составляет почти 477 квадратных метров. Заведение рассчитано примерно на 280 посадочных мест. Зал работает ежедневно с 07:00 до 23:00, а "МакДрайв" с 05:00 до 23:30.

Работает по привычным для сети форматам: посетители могут сделать заказ в ресторане, воспользоваться "МакДрайвом" или оформить его через мобильное приложение. При этом во время воздушной тревоги McDonald's в Буковеле, как и другие рестораны сети, приостанавливает работу. Посетители и сотрудники должны перейти в укрытие.

Адрес ресторана McDonald's в Буковеле: смотреть на картах