Користувачі мережі тредс почали порівнювати вартість страв у Буковелі та сусідньому Яремчі та звернули увагу на помітну різницю.

Чому українців здивували ціни в McDonald's у Буковелі?

Ціни в McDonald's у Буковелі виявилися одними з найвищих серед закладів мережі в Україні. Відвідувачі почали порівнювати вартість популярних позицій з іншими містами, зокрема із сусіднім Яремчем. Водночас у McDonald's в Яремче, яке розташоване відносно недалеко від Поляниці, ціни на ті самі позиції виявилися нижчими.



Ціни на МакМеню в Буковелі у перші дні відкриття / фото "Новини.LIVE"

Які зараз ціни в McDonald's у Буковелі?

Станом на 14 вересня 2026 року ціни у ресторані McDonald's у Поляниці вже відрізняються від тих, які були на старті роботи закладу. Це можна побачити в офіційному застосунку мережі. Наприклад, вартість популярних меню зараз така:

Дабл Роял Чізбургер меню – 377 гривень замість 480 гривень;

Біг Мак меню – 267 гривень замість 341 гривні;

Біг Тейсті сингл меню – 313 гривень замість 397 гривень;

Дабл Біг Тейсті меню – 406 гривень замість 517 гривень.

Які ціни на популярні позиції станом на 14 вересня 2026 року / скриншот з додатку McDonald's

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що ще відомо про новий McDonald's у Поляниці?

Перший McDonald's у Буковелі відкрився 12 вересня 2026 року в селі Поляниця Івано-Франківської області. Він став 131-м діючим рестораном мережі в Україні та десятим новим закладом McDonald's, відкритим у країні від початку 2026 року.

Площа нового ресторану становить майже 477 квадратних метрів. Заклад розрахований приблизно на 280 посадкових місць. Зала працює щодня з 07:00 до 23:00, а "МакДрайв" з 05:00 до 23:30.

Працює за звичними для мережі форматами: відвідувачі можуть зробити замовлення в ресторані, скористатися "МакДрайвом" або оформити його через мобільний застосунок. Водночас під час повітряної тривоги McDonald's у Буковелі, як і інші ресторани мережі, припиняє роботу. Відвідувачі та працівники мають перейти до укриття.

Адреса розташування McDonald's у Буковелі: дивитись на картах