Конкурент Мальдив: остров в Африке стал новым трендом роскошного отдыха

Эксперты в сфере туризма назвали Мадагаскар новым престижным направлением для отдыха. В отличие от знаменитых Мальдив, здесь больше возможностей разнообразить свой отдых. Мировые знаменитости уже выбирают этот остров для отпуска.

Журналисты британского издания Daily Mail побывали на Мадагаскаре и поняли, почему именно этот остров стал новым трендом.

Почему богачи выбирают для отдыха Мадагаскар?

Мадагаскар становится главным конкурентом Мальдив. Здесь есть абсолютно уникальная природа, которую не увидишь больше нигде в мире. Например, на острове обитает более сотни уникальных видов лемуров, а в кристально чистых прибрежных водах можно ежедневно наблюдать за морскими черепахами и горбатыми китами. Подводный мир здесь настолько красив, что напоминает риф из мультфильма "В поисках Немо".

Мы были удивлены большим количеством черепах, прозрачным морем, экологически чистыми фруктами и овощами, а больше всего – местной природой,

– рассказали журналисты.

Жители Мадагаскара / Фото Depositphotos

Обратите внимание! Мадагаскар – самый уникальный остров в мире. 90% флоры и фауны острова не встретишь больше нигде в мире. Из-за такой самобытности некоторые экологи даже называют Мадагаскар "восьмым континентом".

Несмотря на высокий уровень бедности, туристическая инфраструктура острова находится на высоком уровне. Одним из самых популярных отелей Мадагаскара является Tsara Komba, где стоимость проживания начинается от 330 фунтов, что эквивалентно почти 20 тысячам гривен за ночь. Здесь гостей ждут уютные виллы с видом на океан, блюда из свежего улова местных рыбаков и экскурсии в тропические леса.

Богачи выбирают элитный курорт Miavana, где ночь на вилле стоит от 2700 фунтов, то есть 160 тысяч гривен. Именно здесь останавливались актер Том Круз, американская писательница Марта Стюарт и автогонщик Льюис Хэмилтон.

Курорт предлагает своим гостям блюда из омаров, поездки на квадроциклах, дайвинг в самых красивых местах и рыбалку прямо с вертолета. Все это уже входит в стоимость проживания.



Самый элитный курорт Мадагаскара / Фото Miavana Resort

Несмотря на всю роскошную инфраструктуру, Мадагаскар сохраняет атмосферу дикого острова и именно этим привлекает туристов. Здесь кажется, что остального мира просто не существует – только океан, лемуры и невероятная природа.