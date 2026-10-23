Одно из 7 чудес света отменило бронирование билетов: что изменилось для туристов в Мачу-Пикчу

Поездка в один из самых известных археологических комплексов мира может стать значительно проще для туристов. Власти Перу изменили правила приобретения билетов в Мачу-Пикчу, введя новые условия бронирования и оплаты.

Мачу-Пикчу – это древний город инков 15 века, входящий в список Новых семи чудес света и являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Министерство культуры Перу обновило систему продажи билетов, чтобы их доступность на официальной платформе соответствовала реальному количеству мест, которые можно приобрести.

Как теперь работает система продажи билетов в Мачу-Пикчу?

Министерство культуры Перу отменило предварительное бронирование билетов. Теперь у туристов есть всего 15 минут, чтобы завершить покупку на официальном сайте Tu Boleto. Если не уложиться в отведенное время, бронирование будет отменено, а билет снова станет доступен для других желающих.

Новая система пока работает в тестовом режиме. По его завершении власти могут увеличить или сократить время, отведенное на покупку. В министерстве пояснили, что изменения должны обеспечить соответствие между количеством билетов, которое показывает платформа, и тем, что туристы действительно могут приобрести.

Мачу-Пикчу / фото Canva

Какие правила нужно учесть перед посещением?

Теперь билеты в Мачу-Пикчу являются исключительно именными. Данные в документе, удостоверяющем личность, должны совпадать с информацией в билете, поэтому при оформлении покупки важно внимательно проверять введенные данные.

Количество посетителей, которым разрешено попасть в цитадель, не изменилось. В высокий сезон оно составляет 5600 человек в день, а в низкий 4500. Для маршрутов "Тропы инков" установлено отдельное ограничение до 750 посетителей в сутки.

Приобрести билеты можно и лично: ежедневно 1000 из них продаются в кассе DDC-Cusco в городе Мачу-Пикчу-Пуэбло. Однако воспользоваться такими билетами можно только на следующий день после покупки.

Как добраться до Мачу-Пикчу туристам из Европы?

Сначала путешественникам нужно долететь до столицы Перу – Лимы, а оттуда внутренним рейсом отправиться в Куско. Далее можно доехать на поезде или автобусе до Агуас-Кальентес, также известного как город Мачу-Пикчу. Оттуда до древней цитадели туристы могут подняться пешком или воспользоваться автобусом.

Где находится Мачу-Пикчу: смотреть на картах