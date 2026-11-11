Без больших затрат: 3 города Украины, которые стоит посетить в ноябре

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Ноябрь в этих городах – это возможность окунуться в атмосферу старинных улиц, архитектурных сокровищ и вкусной кухни, пишет 24 Канал. Львов, Черновцы и Ивано-Франковск могут предложить насыщенный маршрут на выходные.

Чем удивит каждый город?

Львов

Львов осенью особенно хорош для коротких прогулок: здесь можно составить маршрут по центру, не тратя много времени и денег. Официальный туристический сайт города советует обратить внимание на локации, которые составляют готовый бюджетный маршрут: площадь Рынок, Ратуша, Национальный музей имени Андрея Шептицкого, а также Jam Factory Art Center – современное художественное пространство.

Для осенних выходных здесь легко составить компактную программу: прогулка по историческому центру, посещение музеев или участие в мероприятиях, которые город регулярно публикует на официальном сайте.

Если вы ищете дополнительные возможности сэкономить, во Львове стоит обратить внимание на молодежные пространства, которые регулярно организуют бесплатные мероприятия. В таких местах, как MoloDvizhCenter Lviv и Urban Camp Lviv, можно бесплатно посетить лекции, развивающие занятия или даже мастер-классы по брейкингу и граффити.

Во Львове туристам стоит заглянуть в тематический ресторан "Крыивка", известный необычной атмосферой и украинской кухней. Попробовать галицкие блюда можно в "Медивне", а познакомиться с историей изобретения керосиновой лампы и пообедать в колоритном интерьере – в "Гасовой лампе". Еще одно интересное место – "5-е Подземелье", где особое внимание уделяют мясным блюдам.

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Черновцы

Уик-энд на Буковине лучше всего начинать с пешей прогулки по историческому центру города: он компактный и удобен для неспешного осмотра. Среди главных достопримечательностей здесь – Резиденция буковинских и далматинских митрополитов, входящая в список ЮНЕСКО, а также Театральная площадь.

В городе насчитывается 755 архитектурных памятников, а среди мест, которые стоит посетить, есть и самый большой городской парк – Октябрьский, площадью 70 гектаров. В ноябре такая локация только усиливает ощущение старинного европейского города.

Прогулку можно дополнить уникальными местными традициями и колоритными локациями. Каждую субботу с наступлением первых сумерек в начале улицы Ольги Кобылянской проходит бесплатное театрализованное представление – фонарщики зажигают главный фонарь города, воссоздавая традицию освещения улиц, которой более 150 лет.

Также в городе рекомендуют посетить Черновицкий областной музей народной архитектуры и быта, чтобы поближе познакомиться с историей края под открытым небом.

Гости города найдут в Черновцах немало мест, где можно вкусно поесть или выпить кофе, поскольку здесь работает более 500 ресторанов, кафе, баров, пабов и пиццерий.

В Черновцах стоит заглянуть в Nonna Macarona – популярный итальянский ресторан, где готовят пиццу, свежую пасту и десерты. На кофе и сладости можно зайти в Bacara Coffee, местную сеть кофеен с собственной обжарочной. Также туристам понравится "Венская кофейня" с атмосферой старого города, а для знакомства с местной кухней стоит выбрать траторию Gorno на пешеходной улице Ольги Кобылянской.

Ивано-Франковск

Ивано-Франковск – компактный город, поэтому для бюджетного уик-энда это почти идеальный вариант: многое можно обойти пешком, не тратя время на транспорт. Ратуша в этом городе уникальна для Европы благодаря шлемообразному позолоченному куполу. Далее стоит заглянуть на площадь Мицкевича, посмотреть Дворец Потоцких.

Для осенней прогулки стоит также включить в маршрут городской парк, который в осеннее время становится особенно красивым. Ивано-Франковск – город экскурсий, поэтому на выходные можно запланировать интересные мероприятия на любой вкус. Также здесь обязательно стоит заглянуть в Драмтеатр на спектакль, который точно запомнится благодаря непревзойденной игре актеров.

В Ивано-Франковске стоит заглянуть в "Десятку" – популярное заведение с украинской и европейской кухней, где можно сытно пообедать по умеренным ценам. Попробовать пиццу и пасту можно в Fabbrica, которая привлекает уютным интерьером и большим меню. На кофе и десерт загляните в "Говорит Ивано-Франковск" или Manufactura, где можно отдохнуть после прогулки по центру.