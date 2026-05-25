Дорожный рай и сплошной стресс: определены лучшие и худшие страны для автопутешествий

Планируя автомобильное путешествие за границу, стоит заранее учесть состояние местных дорог и уровень аварийности. Новый глобальный отчет выявил лидеров по качеству автодорог и назвал регионы, которых водителям лучше избегать.

Международная компания Zutobi подробно проанализировала безопасность дорожного движения, качество покрытия, доступность топлива и аренды машин в 40 странах мира, чтобы помочь путешественникам выбрать лучший маршрут для путешествий.

Где туристам будет комфортнее всего путешествовать на автомобиле?

Именно Словения считается одним из самых удобных направлений для автомобильных путешествий. Страна отличается живописными ландшафтами, в частности Юлийскими Альпами и озерными регионами, которые привлекают туристов в течение всего года. Дорожная ситуация здесь достаточно комфортная: уровень пробок составляет около 29,9%, что позволяет относительно легко передвигаться по стране. Кроме этого, на каждые 100 тысяч населения приходится примерно 176 туристических объектов, что делает маршруты насыщенными и интересными.

Следующей будет Португалия, предлагающая сочетание океанических пейзажей, исторических городов и известных винных регионов. Среди самых популярных маршрутов: побережье Алгарве и долина Дору, которые считаются одними из самых живописных в Европе. Уровень пробок в стране составляет около 27,4%, что делает путешествия на автомобиле достаточно комфортными. Также Португалия имеет около 180 достопримечательностей на 100 тысяч человек, что обеспечивает большое количество остановок для туристов во время маршрута.

Закрывает рейтинг Испания, которая является одним из самых популярных направлений для автомобильных путешествий благодаря многообразию природных зон и культурных городов. Здесь можно проехать от побережья Коста-дель-Соль до горных районов Пиренеев или исследовать крупные города, такие как Барселона или Севилья. Несмотря на активный трафик в городах, средний уровень пробок составляет около 20,92%, что делает страну относительно удобной для путешествий. Кроме того, на каждые 100 тысяч жителей приходится примерно 132 туристические объекты, что позволяет планировать насыщенные маршруты с большим количеством остановок.

В десятку лучших мест для автомобильных туров также вошли такие страны, как: Австралия, Япония, Канада, Швеция, Великобритания, Франция и Новая Зеландия. Передвигаться по дорогам этих государств на машине действительно комфортно и приятно.

В каких странах водителей ждет наибольший стресс?

Однако не все уголки планеты одинаково дружелюбны к автотуристам. Труднее всего пересекать границы и ездить будет в Колумбии, которая возглавила антирейтинг. Качество дорог там просто ужасное, пробки достигают 50 – 70%, а статистика смертности в авариях откровенно пугает своими цифрами.

В Израиле водители рискуют оставить все свои сбережения на парковках. Даже два часа стоянки здесь стоят баснословные суммы, да и сами автодороги далеки от идеала. Замыкает тройку аутсайдеров соседняя Словакия. Из-за забитых городских улиц и плохого дорожного покрытия поездка на собственном транспорте по этой стране превратится в постоянные нервы, хотя стоянки здесь и стоят относительно дешево.

Тщательное планирование маршрута и выбор правильной страны для автотрипа – это залог безопасного и незабываемого путешествия. Выбирайте комфортные дороги, готовьте автомобиль и отправляйтесь навстречу новым приключениям!