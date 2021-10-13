Лучшие страны для путешествий в 2021: популярный travel-журнал провел опрос – рейтинг

13 октября 2021 , 17:22
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Источник:

Condé Nast Traveler

В 2021 году у туристов было больше возможностей для путешествий. Ведь множество стран открывали свои границы после COVID-паузы.

Однако есть те направления, что пришлись путешественникам по душе больше всего. Журнал Condé Nast Traveler провел опрос и назвал лучшие страны для путешествий в 2021 году.

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Лучшие страны для путешествий в 2021

Рейтинг составляли на основе выбора читателей.

Так, в пятерку лучших вошли Португалия, Новая Зеландия, Япония, Марокко и Шри-Ланка.

Полный рейтинг:

  • Португалия;
  • Новая Зеландия;
  • Япония;
  • Марокко;
  • Шри-Ланка;
  • Италия;
  • Исландия;
  • Греция;
  • Хорватия;
  • Турция;
  • Норвегия;
  • Мальдивы;
  • Кения;
  • Ирландия;
  • Израиль;
  • Австралия;
  • Швейцария;
  • Индонезия;
  • Ботсвана;
  • Филиппины.
Condé Nast Traveler – роскошный американский журнал о путешествиях, который выдается международной корпорацией Condé Nast. Его часто называют "библией для туристов".

5 самых популярных стран Европы для путешествий в 2021

Европейский совет путешествий (ETC) решил провести опрос среди 4 тысяч респондентов, чтобы выбрать самые популярные направления.

Согласно результатам опроса, 53% отдали свои голоса за отдых на побережье Средиземного моря.

  1. Греция
  2. Испания
  3. Италия
  4. Франция
  5. Хорватия

Кроме того, опрос показывает, что места на открытом воздухе и туризм в свободное время является самым нужным видом туризма за этот период, причем 38% респондентов заявили, что еще планируют путешествовать, чтобы позагорать и отдохнуть на пляже.

Автор: Марта Касіянчук