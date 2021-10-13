Лучшие страны для путешествий в 2021: популярный travel-журнал провел опрос – рейтинг

В 2021 году у туристов было больше возможностей для путешествий. Ведь множество стран открывали свои границы после COVID-паузы.

Однако есть те направления, что пришлись путешественникам по душе больше всего. Журнал Condé Nast Traveler провел опрос и назвал лучшие страны для путешествий в 2021 году.

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Лучшие страны для путешествий в 2021

Рейтинг составляли на основе выбора читателей.

Так, в пятерку лучших вошли Португалия, Новая Зеландия, Япония, Марокко и Шри-Ланка.

Полный рейтинг:

Португалия;

Новая Зеландия;

Япония;

Марокко;

Шри-Ланка;

Италия;

Исландия;

Греция;

Хорватия;

Турция;

Норвегия;

Мальдивы;

Кения;

Ирландия;

Израиль;

Австралия;

Швейцария;

Индонезия;

Ботсвана;

Филиппины.

5 самых популярных стран Европы для путешествий в 2021

– роскошный американский журнал о путешествиях, который выдается международной корпорацией Condé Nast. Его часто называют "библией для туристов".

Европейский совет путешествий (ETC) решил провести опрос среди 4 тысяч респондентов, чтобы выбрать самые популярные направления.

Согласно результатам опроса, 53% отдали свои голоса за отдых на побережье Средиземного моря.

Греция Испания Италия Франция Хорватия

Кроме того, опрос показывает, что места на открытом воздухе и туризм в свободное время является самым нужным видом туризма за этот период, причем 38% респондентов заявили, что еще планируют путешествовать, чтобы позагорать и отдохнуть на пляже.