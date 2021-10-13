Лучшие страны для путешествий в 2021: популярный travel-журнал провел опрос – рейтинг
Источник:Condé Nast Traveler
В 2021 году у туристов было больше возможностей для путешествий. Ведь множество стран открывали свои границы после COVID-паузы.
Однако есть те направления, что пришлись путешественникам по душе больше всего. Журнал Condé Nast Traveler провел опрос и назвал лучшие страны для путешествий в 2021 году.
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Лучшие страны для путешествий в 2021
Рейтинг составляли на основе выбора читателей.
Так, в пятерку лучших вошли Португалия, Новая Зеландия, Япония, Марокко и Шри-Ланка.
Полный рейтинг:
- Португалия;
- Новая Зеландия;
- Япония;
- Марокко;
- Шри-Ланка;
- Италия;
- Исландия;
- Греция;
- Хорватия;
- Турция;
- Норвегия;
- Мальдивы;
- Кения;
- Ирландия;
- Израиль;
- Австралия;
- Швейцария;
- Индонезия;
- Ботсвана;
- Филиппины.
5 самых популярных стран Европы для путешествий в 2021
Европейский совет путешествий (ETC) решил провести опрос среди 4 тысяч респондентов, чтобы выбрать самые популярные направления.
Согласно результатам опроса, 53% отдали свои голоса за отдых на побережье Средиземного моря.
- Греция
- Испания
- Италия
- Франция
- Хорватия
Кроме того, опрос показывает, что места на открытом воздухе и туризм в свободное время является самым нужным видом туризма за этот период, причем 38% респондентов заявили, что еще планируют путешествовать, чтобы позагорать и отдохнуть на пляже.