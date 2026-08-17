Когда город засыпает под одеялом огней, где-то в мире как раз начинается спектакль, на который не купишь ни одного билета. Издание InsureandGo собрало 8 направлений, где звездное небо становится главной изюминкой путешествия – и каждое из них имеет свой характер, свою драму и свой космический шарм.

Где найти небо, не испорченное городским светом?

Среди самых ярких мест в подборке Тенерифе на Канарских островах. Речь идет не только о пляжах и солнце круглый год: гора Тейде и окружающие высокогорные ландшафты создают прекрасные условия для наблюдения за ночным небом.

Если отойти подальше от огней курортов, Тенерифе показывает другую сторону: тихую, темную и очень звездную. Для гостей доступны организованные наблюдения, где помогают распознать планеты, звезды и созвездия, а днем можно исследовать Национальный парк Тейде и его вулканические пейзажи.

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Звездное небо на Тенерифе / фото Canva

Рядом в списке – Ла-Пальма, тоже на Канарских островах, но уже еще более серьезное место для тех, кто любит темное небо. Остров известен чистым воздухом и низким уровнем светового загрязнения, а Роке-де-лос-Мучачос является домом для одной из крупнейших астрономических обсерваторий мира. Здесь работают смотровые площадки и организуются туры для наблюдения за небом, а днем остров радует вулканическими ландшафтами, лесами, пешеходными тропами и небольшими городками.

Не обязательно лететь за океан, чтобы получить яркие впечатления. Вестхавелланд в Германии, к западу от Берлина, привлекает малолюдной местностью и темными ночами. Это вариант для тех, кто хочет совместить звездное небо с поездкой в Берлин.

А дальше начинается уже почти другая планета – пустыня Атакама в Чили. Высота, чрезвычайная засушливость и почти полное отсутствие искусственного света сделали ее одним из важнейших мест на Земле для астрономических наблюдений. Рядом с Сан-Педро-де-Атакама организуются туры, созданные специально для знакомства с ночным небом Южного полушария. На ясном небе здесь видно так много звезд, что это действительно может сбить с толку даже опытного путешественника.

Какие места делают ночное путешествие незабываемым?

Новая Зеландия в этом списке представлена регионом Аораки-Маккензи. Он всемирно известен своим темным небом, а озеро Текапо считается одним из самых известных мест для наблюдения за звездами. Здесь небо совсем другое, чем на Северном полушарии: в нем виден Южный Крест и величественный размах Млечного Пути.

Если повезет с погодой, можно даже увидеть aurora australis, или Южное сияние. А днем эта часть страны поражает бирюзовыми озерами и горами, которые легко вписываются в большой маршрут по Южному острову.

Звездное небо в регионе Аораки Маккензи: смотреть видео

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Далее Намибия, где сама география благоприятствует наблюдению за небом. Пустыня Намиб и, в особенности, природный заповедник Намибранд известны своими очень темными условиями для наблюдения за звездами. После захода солнца здесь открывается огромный небосвод, лишенный городских огней, и ночь может показаться почти оторванной от всего повседневного. В светлое время суток страна поражает дюнами, пустынной фауной и одними из самых эффектных ландшафтов Африки.

В Канаде звездное шоу разворачивается в национальном парке Джаспер в провинции Альберта. Здесь к ночному небу добавляются вершины Канадских Скалистых гор, а дни можно посвятить пешим прогулкам, наблюдению за животными или озерам.

В подборке есть и Гавайи, США. На первый взгляд это сплошная ассоциация с пальмами, пляжами и теплой водой Тихого океана, но ночное небо здесь тоже впечатляет. На большом острове расположена гора Мауна-Кеа, известная благодаря высокогорью и особым атмосферным условиям, которые давно сделали ее центром астрономических исследований.

В то же время доступ к горе строго контролируется, а сама Мауна-Кеа имеет огромное культурное значение для коренных гавайцев, поэтому посетителям рекомендуют соблюдать действующие местные правила и ограничения. При этом, как отмечается в тексте, не обязательно подниматься на вершину: на острове есть и другие варианты для знакомства с ночным небом без экстремального подъема.

Что нужно взять с собой, чтобы ночь не испортила впечатления?

Для наилучшего впечатления стоит выбирать ясную ночь вдали от искусственного света. Почему вокруг темно, тем легче увидеть более тусклые звезды. Авторы также советуют следить за лунным календарем: полная Луна освещает небо, а период вокруг новолуния обычно создает лучшие условия для наблюдений.

Если есть конкретное явление – метеорный поток, планета или астрономическое событие – нужно проверять, когда именно оно будет видно с выбранного места. Для поездки достаточно не телескопа, а нескольких простых вещей: теплой одежды, красного фонарика, удобного сиденья, воды, перекусов и приложения или звездной карты. Если выбран организованный тур, рекомендуется заранее узнать, какое оборудование уже входит в программу.

Отдельный акцент сделан и на безопасности: в пустынях, горах и национальных парках погода и доступ к локациям могут меняться очень быстро, а ночная температура порой опускается значительно ниже, чем кажется днем. Поэтому лучше не полагаться на случай, а проверять актуальные условия, часы работы и ограничения доступа перед выходом в темноту.

Ночное небо способно показать путешествиям совершенно иное лицо. Иногда достаточно выключить лишний свет, чтобы увидеть то, что в дневном шуме всегда остается незамеченным.