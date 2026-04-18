Могут быть смертельно опасными: какие места мира являются худшими для дайвинга и почему

Дайвинг открывает для путешественников два совершенно разных мира: одни погружения ведут к красивейшим коралловым рифам и уникальным подводным экосистемам, другие же испытывают даже самых опытных дайверов. В нашей статье рассказываем о таких местах.

Дайвинг давно перестал быть просто хобби, для многих это главная причина путешествий. В разных уголках мира есть места, где подводный мир настолько впечатляет, что привлекает даже опытных дайверов со всего мира. Со ссылкой на BBC, рассказываем о лучших локациях для дайвинга.

Какие места в мире считаются лучшими для дайвинга?

Фиджи – один из самых известных в мире дайвинг-направлений благодаря невероятно ярким коралловым рифам. Здесь теплые воды, высокое биоразнообразие и так называемые "сады мягких кораллов", которые делают подводные погружения особенно зрелищными.

Баха-Калифорния Сур – регион, который работает как естественный "коридор миграций" морских животных. В разные сезоны здесь можно увидеть китовых акул, скатов-мобул, морских львов и даже услышать пение горбатых китов под водой.

Французская Полинезия – легендарная локация для встреч с акулами. В кристально чистых лагунах и узких протоках атоллов часто наблюдают десятки видов акул.

Раджа-Ампат – один из самых разнообразных морских регионов планеты, расположен в "Коралловом треугольнике". Это популярное направление для лайвбордов, где дайверы ежедневно меняют локации и видят манты, черепах и сотни видов рыб.

Префектура Окинава – известный регион для наблюдения за мантами, особенно у острова Исигаки. Здесь можно увидеть их "танцы" во время брачного периода и сезонные скопления, что делает место одним из лучших в Японии для дайвинга.

Какие локации мира являются самыми опасными для дайвинга?

Некоторые дайвинг-локации в мире считаются настолько опасными, что их даже называют "кладбищами для дайверов". Из-за глубин, сильных течений, замкнутых пещер и сложных условий они каждый год уносят жизни даже опытных спортсменов.

Голубая дыра Дахаба – здесь на глубине около 56 метров расположена подводная арка, где из-за дезориентации и недостатка воздуха зафиксировано много смертельных случаев.



Голубая дыра Дахаб / фото TripAdvisor

Большая голубая дыра Белиза – популярная среди туристов локация с резким обрывом и глубиной более 120 метров, что делает ее опасной даже для опытных дайверов.

The Shaft Sinkhole – сложная система темных пещер, где узкие проходы иногда заставляют снимать снаряжение, повышая риск потери ориентации.

Cenote Esqueleto – известна как "Храм гибели" из-за темных лабиринтов, где дайверы часто теряются и тратят весь запас воздуха.

Остров Кокос – удаленная локация с сильными течениями и большим количеством акул, что делает погружение особенно рискованным.

Samaesan Hole – опасна из-за мощных течений и наличия неразорвавшихся боеприпасов на дне.

Jacob's Well – система узких подводных пещер, где даже небольшое количество ила может полностью снизить видимость.

Eagle's Nest Sinkhole – сверхглубокая пещера более 300 метров, где дайверы легко теряют ориентацию из-за дезориентации.

Devil's Cave System – сеть узких пещер с сильными течениями и вихрями, опасна даже для опытных дайверов.



Карта Devil's Cave System / фото Cavedivingaccident

