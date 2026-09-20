24 Канал подготовил подборку популярных городов Европы, которые в 2026 году могут стать интересными направлениями для рождественского путешествия. Рассказываем, что ждет туристов в Вене, Праге, Будапеште и Кракове.

Каким будет Рождество в Вене?

Вена начинает готовиться к Рождеству еще в ноябре. Самая ранняя ярмарка в 2026 году откроется 6 ноября, а большинство остальных заработают примерно через неделю. Обычно они работают до 23 – 26 декабря, а некоторые продолжают работу как новогодние ярмарки. Одной из самых известных является Christkindlmarkt на Rathausplatz.

Также праздничные площадки работают возле Шенбрунна, Бельведера, собора Святого Стефана, на Карлсплаце, Фрейунг и Ам-Хоф. На ярмарках продают подарки, изделия ручной работы и традиционные австрийские лакомства. Во второй половине ноября главные торговые улицы города украшают рождественскими огнями.

Рождество в Вене / фото Canva

В декабре проходят концерты в Концертном зале и центральных храмах, например, в соборе Святого Стефана. Для украинцев Вена также удобна как направление для рождественского путешествия благодаря прямым поездам от Укрзализныци.

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Что посмотреть на Рождество в Праге?

В Праге главные рождественские события традиционно сосредоточены на Староместской и Вацлавской площадях. На Староместской устанавливают большую елку, вокруг которой работают деревянные лавки с подарками, украшениями и праздничными лакомствами. Здесь можно приобрести чешские марионетки, деревянные игрушки, стеклянные изделия, украшения ручной работы и рождественские сувениры.

Праздничную атмосферу дополняют концерты в готических храмах и культурные выступления. Отдельной частью программы становится рождественская сцена с живыми осликами, козами и овцами. 5 декабря в Праге отмечают Mikuláš – день Святого Николая, когда по городу проходят традиционные праздничные представления.

Рождество в Праге / фото Canva

Если захочется увидеть не только классические рождественские ярмарки, можно посетить зимний рынок Manifesto. Здесь соединили уличную еду, дизайн-магазины и праздничную атмосферу, поэтому эта локация станет еще одним вариантом для зимней прогулки по Праге.

Чем Будапешт удивит на Рождество?

Одним из главных мест для праздничной прогулки в Будапеште является ярмарка возле базилики Святого Стефана. Здесь устанавливают 12-метровую рождественскую елку, работают торговые домики с едой и изделиями ручной работы, а на фасаде базилики показывают световые проекции.

Еще одна ярмарка расположена возле Будайского замка. Там можно попробовать глинтвейн и традиционный kürtőskalács, а по выходным послушать бесплатные концерты под открытым небом.

Для украинцев Будапешт также может стать удобным направлением для рождественского путешествия, ведь до города можно добраться на поездах Укрзализныци. А уже во время пребывания стоит обратить внимание не только на праздничные локации. Например, в городе проводят рождественские круизы по Дунаю с ужином и живой музыкой.

Рождество в Будапеште / фото Canva

Еще один способ разнообразить зимнюю поездку – это посетить будапештские термы. В Сечени работает 16 бассейнов с теплой и горячей термальной водой, поэтому отдых в них может стать отдельной частью путешествия по городу.

Каким будет Рождество в Кракове?

Главным центром рождественских празднований в Кракове становится Главная площадь. Ярмарка здесь обычно открывается в конце ноября и работает до 26 декабря. На площади можно приобрести изделия ручной работы, послушать колядки и народную музыку, а также попробовать традиционные польские блюда.

На самой ярмарке также стоит попробовать oscypek и grzaniec galicyjski. После этого можно продолжить прогулку по Старому городу. Для этого подойдет парк Планты, который окружает его кольцом.

Рождество в Кракове / фото Canva

Если вы планируете провести Рождество в одном из этих городов, о поездке стоит позаботиться заранее. В праздничный период спрос на жилье растет, поэтому ближе к датам выбор может быть меньше, а цены выше. Раннее бронирование поможет спокойнее спланировать рождественское путешествие.