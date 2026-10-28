Италия, Греция и Португалия: названы лучшие гастрономические страны мира
Европа продолжает покорять гурманов: сразу три страны континента заняли первые места в рейтинге лучших гастрономических направлений мира в 2026 году.
Результаты опубликовал Condé Nast Traveller в рамках ежегодной премии Readers’ Choice Awards, а оценивали страны сами путешественники.
Какие страны вошли в гастрономический топ?
Первое место заняла Италия, набравшая 96,92% голосов. Страна покорила туристов региональными гастрономическими традициями: от неаполитанской пиццы и сицилийских каноли до миланского ризотто. Отдельно эксперты отметили регион Эмилия-Романья, откуда родом пармезан, прошутто, бальзамический уксус и знаменитый мясной соус рагу.
Куда поехать за вкусной едой / Фото Unsplash
Греция заняла второе место с результатом 96,72%. Ее сильные стороны – свежая рыба и морепродукты, традиционные таверны и региональная кухня. В Афинах туристы могут найти современные гастрономические заведения и рестораны высокой кухни, тогда как греческие острова привлекают аутентичными блюдами и непринужденной атмосферой.
Третье место заняла Португалия, набрав 96,57%. Она стала самым высокооцененным новым участником рейтинга в этом году. Среди гастрономических изюминок страны – сардины на гриле, рагу из морепродуктов, рис с моллюсками и знаменитые паштел-де-ната – слоеные корзинки с заварным кремом. Попробовать традиционные домашние блюда можно в небольших семейных заведениях, известных как "таски".
Топ-10 лучших гастрономических стран мира в 2026 году
- Италия – 96,92 %.
- Греция – 96,72 %.
- Португалия – 96,57%.
- Япония – 96,00%.
- Турция – 95,65%.
- Индонезия – 95,87%.
- Испания – 95,48%.
- Таиланд – 95,31%.
- Хорватия – 94,39%.
- Южная Африка – 94,26%