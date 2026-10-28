Италия, Греция и Португалия: названы лучшие гастрономические страны мира

Результаты опубликовал Condé Nast Traveller в рамках ежегодной премии Readers’ Choice Awards, а оценивали страны сами путешественники.

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Какие страны вошли в гастрономический топ?

Первое место заняла Италия, набравшая 96,92% голосов. Страна покорила туристов региональными гастрономическими традициями: от неаполитанской пиццы и сицилийских каноли до миланского ризотто. Отдельно эксперты отметили регион Эмилия-Романья, откуда родом пармезан, прошутто, бальзамический уксус и знаменитый мясной соус рагу.

Куда поехать за вкусной едой / Фото Unsplash

Греция заняла второе место с результатом 96,72%. Ее сильные стороны – свежая рыба и морепродукты, традиционные таверны и региональная кухня. В Афинах туристы могут найти современные гастрономические заведения и рестораны высокой кухни, тогда как греческие острова привлекают аутентичными блюдами и непринужденной атмосферой.

Третье место заняла Португалия, набрав 96,57%. Она стала самым высокооцененным новым участником рейтинга в этом году. Среди гастрономических изюминок страны – сардины на гриле, рагу из морепродуктов, рис с моллюсками и знаменитые паштел-де-ната – слоеные корзинки с заварным кремом. Попробовать традиционные домашние блюда можно в небольших семейных заведениях, известных как "таски".

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