Лучшие фотографии украинской природы: выбрали победителей конкурса "Вики любит Землю 2021"

21 ноября 2021 , 11:49
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Вики любит Землю

Фотоконкурс "Вики любит Землю-2021" выбрал лучшие фото природы Украины. Участники международного конкурса посылают снимки национальных парков, заповедников и просто красивой природы.

В победителях – 10 фотохудожников. Их работы представляют разные заповедные территории с невероятными пейзажами Украины.

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"Вики любит Землю 2021" выбрала победителей из Украины

В этом году фотографы из Украины были одними из самых активных. 330 украинцев направили более 11 тысяч своих снимков. Больше загрузили только конкурсанты из Германии – более 13 тысяч.

Так, по количеству загруженных фотографий – Украина на втором месте среди 34 стран-участниц.

В десятку вошли фотографии, сделанные в разных областях: Ровенской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Запорожской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Киевской.

10 лучших фото Украины / "Вики любит Землю 2021"

 

Что такое "Вики любит Землю"

Это фотоконкурс, посвященный памятникам природы Украины. Главная его цель – создать под свободной лицензией более полную базу фотографий памятников природы на территории Украины для иллюстрирования Wikipedia или других проектов.

Также это часть международного конкурса Wiki Loves Earth, начатого в Украине в 2013 году. С тех пор удалось запечатлеть на фото более 4 000 украинских объектов, в Викисклад загрузили более 110 000 фотографий.

Автор: Марта Касіянчук