Лучшие фотографии украинской природы: выбрали победителей конкурса "Вики любит Землю 2021"

Фотоконкурс "Вики любит Землю-2021" выбрал лучшие фото природы Украины. Участники международного конкурса посылают снимки национальных парков, заповедников и просто красивой природы.

В победителях – 10 фотохудожников. Их работы представляют разные заповедные территории с невероятными пейзажами Украины.

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"Вики любит Землю 2021" выбрала победителей из Украины

В этом году фотографы из Украины были одними из самых активных. 330 украинцев направили более 11 тысяч своих снимков. Больше загрузили только конкурсанты из Германии – более 13 тысяч.

Так, по количеству загруженных фотографий – Украина на втором месте среди 34 стран-участниц.

В десятку вошли фотографии, сделанные в разных областях: Ровенской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Запорожской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Киевской.

10 лучших фото Украины / "Вики любит Землю 2021"