Эксперты назвали страну, которая идеально подходит для оздоровительного отдыха после 50 лет

Для путешественников старшего возраста отдых все чаще ассоциируется не только с новыми впечатлениями, но и с возможностью замедлить темп, побыть на лоне природы и поддерживать активность без лишней нагрузки. Именно такой формат все больше привлекает внимание тех, кто ищет путешествия для здоровья и восстановления сил.

Об направлении, которое особенно хорошо соответствует этим запросам, рассказало издание Travel + Leisure. Журналисты опросили более полудюжины экспертов в сфере путешествий, выхода на пенсию и здоровья – и специалисты назвали одну и ту же страну.

Какую страну выбрали эксперты?

Эксперты назвали Коста-Рику одним из лучших направлений для оздоровительного отдыха людей старше 50 лет. Одним из главных преимуществ страны они считают возможность совместить активность с неспешным и комфортным темпом путешествия.

Ли Барнс, президент Intrepid Travel в Северной Америке, отмечает, что здесь можно оставаться активным, не заставляя себя постоянно спешить. Путешественники могут гулять по тропическим лесам, наблюдать за дикой природой или отдыхать в горячих источниках, самостоятельно выбирая комфортный темп.

Атмосфера Коста-Рики: смотреть видео

Почему Коста-Рика привлекает пожилых путешественников?

Одной из особенностей страны является ее природное разнообразие. Здесь есть тропические леса, пляжи Карибского и Тихоокеанского побережья, горы и горячие источники. Арно Дьетугард, директор по спа и оздоровлению Four Seasons Costa Rica на полуострове Папагайо, считает, что именно пребывание на лоне природы помогает сделать оздоровительный отдых менее похожим на строгую программу.

Вместо тренировок по четкому графику активность может быть гораздо проще: прогулкой, плаванием, уроком серфинга или йогой под открытым небом. Саймон Джонс, генеральный директор Trafalgar, также обращает внимание на местную философию "pura vida". Она побуждает замедлить темп и больше ценить настоящий момент.

В то же время в Коста-Рике есть немало возможностей оставаться активным без чрезмерных нагрузок. Например, природные горячие источники позволяют расслабиться, а ухоженные пешеходные тропы – гулять, не преодолевая сложных маршрутов.

Где находится Коста-Рика: смотреть на картах