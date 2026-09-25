Об направлении, которое особенно хорошо соответствует этим запросам, рассказало издание Travel + Leisure. Журналисты опросили более полудюжины экспертов в сфере путешествий, выхода на пенсию и здоровья – и специалисты назвали одну и ту же страну.

Какую страну выбрали эксперты?

Эксперты назвали Коста-Рику одним из лучших направлений для оздоровительного отдыха людей старше 50 лет. Одним из главных преимуществ страны они считают возможность совместить активность с неспешным и комфортным темпом путешествия.

Ли Барнс, президент Intrepid Travel в Северной Америке, отмечает, что здесь можно оставаться активным, не заставляя себя постоянно спешить. Путешественники могут гулять по тропическим лесам, наблюдать за дикой природой или отдыхать в горячих источниках, самостоятельно выбирая комфортный темп.

Атмосфера Коста-Рики: смотреть видео

Почему Коста-Рика привлекает пожилых путешественников?

Одной из особенностей страны является ее природное разнообразие. Здесь есть тропические леса, пляжи Карибского и Тихоокеанского побережья, горы и горячие источники. Арно Дьетугард, директор по спа и оздоровлению Four Seasons Costa Rica на полуострове Папагайо, считает, что именно пребывание на лоне природы помогает сделать оздоровительный отдых менее похожим на строгую программу.

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Вместо тренировок по четкому графику активность может быть гораздо проще: прогулкой, плаванием, уроком серфинга или йогой под открытым небом. Саймон Джонс, генеральный директор Trafalgar, также обращает внимание на местную философию "pura vida". Она побуждает замедлить темп и больше ценить настоящий момент.

В то же время в Коста-Рике есть немало возможностей оставаться активным без чрезмерных нагрузок. Например, природные горячие источники позволяют расслабиться, а ухоженные пешеходные тропы – гулять, не преодолевая сложных маршрутов.

Где находится Коста-Рика: смотреть на картах