О том, какие авиакомпании предлагают пассажирам лучшие места в эконом-классе, свидетельствует рейтинг Skytrax World Airline Awards, сообщает Express. Его часто называют "Оскаром авиационной отрасли". Победителей определяют на основе голосов путешественников со всего мира. В последнем рейтинге, в котором приняли участие пассажиры более 100 национальностей, особенно выделились авиакомпании из Азии и Ближнего Востока.

Какая авиакомпания предложила самые комфортные кресла?

Первое место в категории лучших мест эконом-класса заняла Japan Airlines. Ее кресла JAL Sky Wider имеют увеличенный шаг между сиденьями, а конструкция спинки разработана так, чтобы оставлять пассажирам больше пространства. По данным авиакомпании, такие сиденья обеспечивают больше места для ног, чем многие другие варианты эконом-класса, а их углы наклона призваны уменьшать усталость во время полета.



Japan Airlines / фото Mark Bess

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Расстояние между подлокотниками составляет от 45 до 48 сантиметров. Это дает пассажирам больше личного пространства. Дополнительным удобством является держатель для бутылки с водой. Также на всех местах в самолетах Boeing 787-8 и Boeing 787-9 предусмотрены розетки переменного тока. Таким образом, пассажиры могут пользоваться собственными устройствами во время полета.

Japan Airlines также вошла в пятерку лучших авиакомпаний мира именно в категории эконом-класса в целом. Среди других преимуществ перевозчика питание и развлекательная система. Для создания меню авиакомпания привлекла шестерых финалистов RED U-35 – крупнейшего японского кулинарного конкурса для молодых поваров. На борту также установлены персональные 13-дюймовые экраны с разрешением 4K.

Кто еще вошел в десятку лидеров?

Второе место в рейтинге лучших мест эконом-класса заняла Cathay Pacific Airways. Представители авиакомпании подчеркивают продуманные детали, которые должны сделать пребывание пассажиров на борту более комфортным. В частности, на самолетах Airbus A321neo перевозчик убирает часть сидений, чтобы увеличить пространство для ног. Это изменение внедряется постепенно.

Cathay Pacific Airways / фото Ltdccba

Cathay Pacific также занимает высокие позиции в общем рейтинге эконом-класса. Авиакомпанию два года подряд (в 2024 и 2025 годах) признавали лучшей в мире в этой категории по версии Skytrax. Среди преимуществ перевозчика отмечают разнообразный выбор питания и отмеченную наградами систему развлечений во время полета. По словам генерального директора Skytrax Эдварда Плейстеда, стабильное качество является одним из факторов, на которые пассажиры обращают внимание при голосовании за авиакомпании.

Полный список победителей Skytrax: