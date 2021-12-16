Лоукостер Wizz Air возобновил полеты из Киева по популярному направлению

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air возобновила прямые рейсы из Киева в Стокгольм. Авиаперевозчик летал по этому направлению с 2010 года, но внезапно прекратил.

В то же время это единственный рейс Wizz Air, который соединяет Украину и Швецию, потому что до сих пор прямые перелеты между странами отсутствовали.

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Wizz Air возобновил полеты из Киева в Стокгольм

Так, с 16 декабря полеты начали совершать из аэропорта "Киев" (Жуляны) в аэропорт Стокгольм Скавста (NYO).

Аэропорт Скавста расположен в 100 километрах от Стокгольма, поэтому придется добраться еще до города – билет на автобус обойдется в 22 доллара (199 шведских крон).

Полететь из Киева в Стокгольм можно дважды в неделю – каждый четверг и воскресенье, по следующему расписанию движения:

Киев – Стокгольм – 06:10 (вылет) – 07:55 (прилет);

Стокгольм – Киев – 08:25 (вылет) – 12:05 (прилет).

Стоимость авиабилетов

Самые дешевые билеты на январь 2022 года доступны по цене от 469 гривен (17 долларов) в одну сторону.

В стоимость входит только маленькая единица ручной клади размером 40x30x20 сантиметров.

Условия въезда в Швецию

По данным консульской службы МИД Украины, с 30 ноября 2021 года въезд в Королевство Швеция для граждан Украины без наличия цифрового COVID-сертификата – запрещен.

Украинцы с цифровым COVID-сертификатом о вакцинации могут въезжать в Швецию. Последняя дозировка вакцинации должна быть осуществлена ​​за 14 дней до въезда в страну.

Вакцины, одобренные Швецией

Comirnaty (BioNtech Tozinameran);

Spikevax (Moderna);

Vaxzevria (AstraZeneca);

Janssen;

AstraZeneca/SKBio;

COVISHIELD;

BIBP/Sinopharm;

CoronaVac (Sinovac).

При этом пересечение границы разрешается при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда в Швецию.