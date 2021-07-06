Лоукостер Wizz Air будет выполнять полеты из Киева в Абу-Даби

Впервые за 10 лет авиакомпания Wizz Air запустила рейс в "Борисполь". Теперь в главный аэропорт Украины будет летать "дочка" авиаперевозчика – Wizz Air Abu Dhabi.

Лоукостер уже совершил первый рейс по направлению "Борисполь" – Абу-Даби. Полет состоялся 3 июля.

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В первые две недели Wizz Air будет летать в Борисполь только раз в неделю – в субботу. С 20 июля и до конца месяца добавит перелеты во вторник. Но уже с конца августа компания планирует выполнять три рейса в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Этот маршрут соединяет международный аэропорт Абу-Даби с международным аэропортом "Борисполь", создавая возможности как для бизнес-путешествий, так и для отдыха в Украине и ОАЭ, – заявили в авиакомпании.

Минимальная цена авиабилетов начинается от 840 – 940 гривен в одну сторону с учетом перевозки маленькой ручной клади. Однако число рейсов с такими ценами ограничено.

Отметим, ранее Wizz Air заявил о запуске четырех новых авиарейсов из Львова.

Кроме того, украинский лоукостер SkyUp расширяет полетную программу в Грецию. В частности, запускает рейсы из Одессы в Салоники.