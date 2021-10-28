От Синевира до Дземброни: локации Украины, которые следует посетить этой осенью – подборка

Осень – отличная пора для путешествий. Ведь множество привычных для нас туристических локаций окрашиваются новыми красками, их окутывают светло-желтые листья – тогда они по-особому прекрасны.

Чтобы насладиться потрясающими пейзажами, нужно посетить множество мест в Украине. Однако есть те, что в этот период года – самые яркие.

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7 локаций Украины, которые следует посетить этой осенью

Озеро Синевир

Межгорский район, Закарпатская область

Один из 7 чудес Украины, возникший более 10 тысяч лет назад. Синевир считается самым большим и одним из самых красивых озер Карпат.

Синевирское озеро расположено на высоте более 900 метров. Глубина колеблется от 10 до 12 метров, кое-где достигает 24 метров, но из-за прозрачности воды возникает обманчивое впечатление, что дно – совсем близко.



Синевир / Фото с инстаграма @mariya_melnyk

Загадочность этого места очарует навсегда, а осенние краски добавят еще больше магии – вам хочется узнать все тайны Морского глаза.

Тоннель любви

поселок Клевань, Ровенская область

Это одна из самых интересных и популярных достопримечательностей Украины. На самом деле тоннель является частью железнодорожного полотна, по которому до сих пор курсируют поезда. Благодаря тому, что при движении поезда обламывают маленькие веточки, тоннель имеет хорошую форму овала.

Говорят, если хотите обрести любовь – стоит только попросить, стоя в этом месте.



Осенний туннель любви / Фото с инстаграма @sergey_polyushko

Живописность этого места настолько сильно поразила японского режиссера Акиоши Имазаки, что снял здесь полнометражный фильм, который может смотреть весь мир.

Таинственный охотничий дом

село Збруи, Львовская область

Крошечный островок с домом стал украшением охотничьих угодий государственного предприятия Охотничье хозяйство "Стырь". Это не слишком известное место, а зря. Представьте, какие фото здесь выходят, в том числе и сейчас. Хотя бы ради этого следует сюда приехать.



Охотничий домик в Збруи / Фото с инстаграма @klio.eterna

На территории вы сможете прогуляться по сосновому лесу, отдохнуть у озера, посмотреть на диких кабанов и фазанов.

Тустань

село Урич, Львовская область

Это одно из известнейших туристических мест во Львовской области, и не только осенью. На скалах сохранились петроглифы – высеченные в камне рисунки, изображающие Солнце, животных, людей и другие символы.



Тустань осенью / Фото с инстаграма @klio.eterna

Грандиозные панорамы, открывающиеся с высоты урицких скал, достойны того, чтобы забраться на самый верх крепости длинной и вьющейся деревянной лестницей.

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Рыбальский домик

село Старый Солотвин, Житомирская область

Живописный Остров любви, так зовут это место, выглядит по-настоящему сказочно, а небольшая деревянная хижина придает ему особую загадочность.

Туристы называют эту хижину рыболовным домиком. Локацию обязательно следует внести в свой маршрут, особенно осенью – просто посмотрите на эти цвета!



Рыбальский домик / Фото с инстаграма @den_belitsky

Станция "Памир"

гора Томнатик, Украинские Карпаты

В настоящее время заброшена радиолокационная база на вершине горы Томнатик, которая имеет высоту 1565 метров. Когда-то это был тайный объект. Сегодня сюда водят туристов.

Говорят, горный пейзаж особенно поражает утром, когда вершину покрывает туман и, как ни странно, вечером, когда огромные белые купола под звездным небом.



Станция "Памир" / Фото с инстаграма @bolharov

А еще именно здесь Джамала снимала видеоклип на песню "1944", победившую в песенном конкурсе Евровидения в 2016 году.

Дземброня

село Дземброня, Ивано-Франковская область

Самая высокогорная деревня нашей страны. Тишина, чистый горный воздух, роскошные виды, леса, долины – это и не только привлекает к селу Дземброня туристов буквально со всей Украины.



Село Дземброня / Фото с инстаграма @sergiystepanenko

Его нельзя сравнить ни с чем, ведь оно ни на что непохоже. Сюда едут люди в поисках истины, покоя и абсолютной красоты.

Это далеко не все локации, которые следует посетить в Украине осенью, но точно достойные вашего внимания!