Японская деревня в кратере вулкана и дома в скалах: поселения мира, построенные в невероятных местах

Большинство из нас знает, как выглядят популярные города, построенные на равнине с привычными домами, архитектурными памятниками, парками и т. д. Однако в мире есть удивительные поселения в необычных местах – от вулканов до самых высокогорных районов.

Несмотря на сложные природные условия, люди сумели обустроить жизнь даже там, где это кажется невозможным, пишет Daily Mail. Некоторые из этих поселений существуют уже столетиями, а их расположение до сих пор удивляет путешественников.

Какие самые удивительные поселения есть в мире?

Аогасима, Япония

Поселение полностью образовано вулканическим кратером, внутри которого находится еще один, более мелкий вулкан. Здесь проживает всего 170 человек, для которых есть один магазин и почтовое отделение.

Туристы в Аогасиме могут посетить геотермальную сауну, расположенную неподалеку от внутреннего ядра и нагреваемую непосредственно от вулкана. Местные жители могут похвастаться собственным деликатесом "аочу" – напитком, который изготавливается из батата и по вкусу напоминает водку.

Добраться сюда можно на лодке с вулканического острова Хатидзодзими, на который можно прилететь самолетом. Путешествие до Аогасимы займет примерно 2,5 часа.

Ли-Ринконада, Перу

Этот населенный пункт в восточных Андах является самым высокогорным в мире, поскольку расположен на высоте 5 тысяч метров над уровнем моря.

Изначально оно было временным поселением для горнодобывающих промышленников, добывавших золото. Но даже несмотря на низкий уровень кислорода, на протяжении многих лет население начало расти.

Сейчас в Ли-Ринконаде проживает целых 50 тысяч человек. И это несмотря на отсутствие водопровода и канализации. Местные жители привыкли просто сжигать или закапывать все отходы.

Добраться сюда довольно сложно. Есть вариант долететь до Международного аэропорта имени Алехандро Веласко Астете, а оттуда добраться до Пуно. Однако из этого города в Перу очень редко ходят автобусы, так как по местным дорогам ехать сложно, поэтому лучше воспользоваться услугами местных жителей.

Лонгйир, Шпицберген

В этом небольшом арктическом городке проживает почти 2500 человек. Особенность жизни здесь заключается в том, что местность находится в темноте в течение четырех месяцев – во время зимы северного сияния (с ноября по февраль).

Кроме того, здесь обитает много белых медведей, поэтому жители постоянно носят с собой оружие, когда покидают безопасные зоны. Добраться сюда можно из аэропорта Свальбард, а уже оттуда до города – на такси или автобусе.

Кебер-Педи, Австралия

Город отличается тем, что летом здесь невероятно жарко, поэтому большинство местных жителей живут в домах, вырубленных в скалистых холмах. Столбик термометра здесь достигает 52 °C, поэтому электронные устройства приходится хранить в холодильниках. Добраться до Кубер-Педи можно самолетом через местный аэропорт.

Сетениль-де-лас-Бодегас, Испания

Жители этой деревни живут в домах, построенных под нависающими скалами. Вместо того чтобы возводить целые дома, местные жители просто соорудили фасады, использовав пещеры в качестве стен и крыши.

Добраться до этого поселения в Андалусии несложно. Здесь есть железнодорожная станция Сетенил, расположенная недалеко от Сетениль-де-лас-Бодегас. Кроме того, район имеет хорошее автомобильное сообщение.

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