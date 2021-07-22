Ливерпуль потерял ценность: город единогласно исключили из списка ЮНЕСКО

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО исключил из списка британский город Ливерпуль. Это уже 3 объект потерял этот специальный статус.

Причиной выбытия из списка всемирного наследия стало строительство торгового комплекса Liverpool Waters. Он нарушил историческую композицию.

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Почему Ливерпуль исключили из списка

На очередной сессии комитет всемирного наследия решил исключить "Ливерпуль – морской торговый город "из списка. Причиной тому является "необратимая потеря характеристик, указывают выдающуюся общую универсальную ценность этого объекта".

Ливерпуль внесли в перечень в 2004 году. В список попали 6 участков в историческом центре города. Они являются свидетельством развития одного из крупнейших в мире торговых центров XVIII-XIX веков.

В 2012 году правительство города приняло решение о строительстве торгового комплекса. В ЮНЕСКО на это среагировали мгновенно: выразили обеспокоенность и внесли Ливерпуль в список объектов, находящихся под угрозой уничтожения. Недавно местные власти утвердила еще и строительство стадиона в буферной зоне неподалеку исторических мест.

Комитет считает, что эти сооружения наносят ущерб подлинности и целостности объекта,

– говорится на сайте ЮНЕСКО.