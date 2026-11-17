Столицу Португалии Лиссабон признали одним из лучших европейских направлений для самостоятельных путешествий в 2026 году. Туристов привлекают доступные цены, удобная пешеходная навигация и легкий доступ к океанским пляжам.

Как сообщает издание Express со ссылкой на опрос туристической платформы Opodo, путешествия в одиночку стали одним из главных трендов 2026 года.

Почему путешественники выбирают одиночные поездки?

Исследование с участием 9 тысяч респондентов показало, что путешественники все чаще отдают предпочтение самостоятельному темпу и возможности не идти на компромиссы.

Главным стимулом для бронирования туров в одиночку респонденты назвали свободу: 32% опрошенных ценят полную независимость в планировании графика. Еще 30% отправляются в путь из-за того, что друзья или родственники не могут составить им компанию, а для 21% это шанс завести новые знакомства.

Почему португальская столица привлекает самостоятельных путешественников?

Португальская столица сочетает в себе насыщенную экскурсионную программу, колоритные кварталы и быстрый доступ к побережью океана.

Путешественники могут часами гулять по старинным улицам, кататься на знаменитых желтых трамваях и пробовать заварные пирожные паштел-де-ната, стоимость которых начинается всего от одного фунта стерлингов.



Португальские пейзажи / Unsplash

Город прекрасно подходит для прогулок без гидов и сложного транспорта. Районы Шиаду, Байша и Принсипи-Реал считаются самыми удобными для проживания, ведь парки, кафе и достопримечательности находятся в шаговой доступности. Кроме того, короткая поездка на поезде позволяет легко добраться до пляжей Кашкайша или горных дворцов Синтры.

Опыт бронирования и впечатления от отелей

Независимые путешественники часто выбирают места в центре города, где легко совмещать пешеходные экскурсии с комфортным сервисом. В частности, туристы положительно оценивают столичные отели за гостеприимство и чистоту.

Расположение превосходное, номер чистый и удобный, а обслуживание было чрезвычайно приятным,

– поделился впечатлениями один из туристов.

В то же время туристы отмечают, что современные цифровые сервисы помогают избежать переплат за одноместное размещение и упрощают комбинирование билетов.

Будучи путешественницей-одиночкой в возрасте за 70 лет, я переживала из-за стыковочных рейсов и ночлега. Однако все прошло абсолютно гладко,

– отметила путешественница

Напомним, ранее мы писали о рейтинге рейтинг самых спокойных городов мира, где Лиссабон также оказался среди лидеров благодаря наименее загруженным дорогам и ограничениям на ночные авиарейсы.