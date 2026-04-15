Лиссабон стал самым ярким городом мира: его охватили миллионы цветов
- Лиссабон признан самым красочным городом, с более 2,6 миллионами цветов в его изображениях, по результатам исследования ирландской страховой компании.
- В пятерку самых ярких городов вошли также Куала-Лумпур, Порту, Картахена и Рио-де-Жанейро.
Ирландская страховая компания путешествий провела исследование, в котором определила самые яркие города мира –и первое из них досталось Лиссабону.
По результатам анализа фотографий португальской столицы, в них обнаружили более 2,6 миллиона оттенков, пишет Just Cover.
Почему Лиссабон стал самым красочным городом в мире?
Лиссабон возглавил рейтинг среди 78 локаций, которые известны своей колористикой. В то же время в тройку лидеров попал еще один португальский город – Порту.
Теперь путешествия тесно связаны с соцсетями, поэтому внешний вид города играет важную роль, особенно для тех, кто любит фотографироваться. Именно поэтому визуальная привлекательность стала одним из ключевых критериев в этом исследовании.
В изображениях Лиссабона насчитали более 2,6 миллиона цветов, поэтому он абсолютно заслуженно занял первую строчку.
Столица Португалии известна пастельными фасадами, домами из плиток и атмосферными районами. А еще особого вайба городу добавляют желтые трамваи, что кусают узкими улочками. От этого город выглядит еще более фотогеничным.
Какие еще города вошли в пятерку?
Второе место занял Куала-Лумпур в Малайзии. В этом городе совмещена современная архитектура с традиционными зданиями. Сильный визуальный контраст здесь создают небоскребы в сочетании со святынями.
На третьем месте оказалось Порту. Город отличают терракотовые крыши и цветные дома вдоль реки Дору. Особую изюминку здесь добавляют мощеные улицы и старинные винные погреба.
Четвертую позицию заняла Картахена – портовый город в Колумбии. Одной из самых известных достопримечательностей города является желтая Часовая башня у входа в Старый город.
Пятерку замыкает Рио-де-Жанейро. Этот бразильский город имеет более 2,3 миллионов различных цветов. Среди самых известных локаций – Лестница Селарон, украшена плиткой в желтых, синих и зеленых оттенках. Она давно стала визитной карточкой города и привлекает туристов со всего мира.
В 15 самых красочных городов Америки вошли Гуанахуато, Гавана, Новый Орлеан, Антигуа и Нью-Йорк. В европейские города также попали Дубровник и Барселона.
Почему Португалия идеальна для морского отпуска?
Португалия предлагает разнообразный отдых: пляжи Алгарве, скалистые берега Мадейры и велосипедные маршруты по долине Дору, пишет Daily Mail. Туристы могут наслаждаться как активным, так и спокойным отдыхом, включая дегустацию вина и прогулки по историческим городам.
Почему Лиссабон считается самым красочным городом в мире?
Лиссабон возглавил рейтинг самых красочных городов благодаря выявлению более 2,6 миллиона оттенков в его изображениях. Город известен своими пастельными фасадами, домами из плиток и атмосферными районами. Особый шарм добавляют желтые трамваи, проезжающие по узким улочкам, делая город еще более фотогеничным.
Какие еще города вошли в топ-5 самых красочных городов мира?
В топ-5 самых красочных городов после Лиссабона вошли Куала-Лумпур, Порту, Картахена и Рио-де-Жанейро. Каждый из этих городов отличается своей уникальной архитектурой и богатством цветов, привлекающих туристов.
Какие факторы учитывались при определении самых красочных городов?
При определении самых красочных городов учитывалось количество оттенков на фотографиях городов, а также их общая визуальная привлекательность. Особое внимание уделяли архитектуре, цветовым акцентам и фотогеничности, что важно для туристов, которые активно используют социальные сети.