Малоизвестный уголок Буковины, где сохранились редкие виды грибов: чем удивляет Путильщина

Более половины территории Путильского района покрывают леса, а горный рельеф, удаленность и труднодоступность помогли сохранить здесь природные ландшафты. Именно в таких условиях формируется среда обитания, важная для большого количества видов грибов.

Путильский район расположен в юго-западной части Черновицкой области. Район отличается значительной долей лесов и высоким уровнем природного биоразнообразия. Здесь сохранились десятки редких и эндемичных видов растений, животных и грибов.

Почему Путильщина является особенным местом для грибов?

Главная особенность региона – это значительная площадь лесов. Около 60 % территории Путильского района покрыто лесами, поэтому практически весь район представляет интерес с микологической точки зрения. Важную роль играет и то, что Путильщина является горной территорией. Ее удаленность и труднодоступность способствовали тому, что здесь сохранились ландшафты, наименее измененные антропогенным воздействием. Вместе с ними сохранились и природные условия, необходимые для существования различных видов грибов.

Какие грибы свидетельствуют о богатстве Путильщины?

Несмотря на то, что систематическое исследование грибов Путильщины началось лишь в 2015 – 2016 годах, даже первые экспедиции показали, насколько разнообразна местная микобиота. Исследователи зафиксировали здесь несколько редких видов макромицетов, в том числе занесенных в Красную книгу Украины. Среди них Lactarius lignyotus, найденный на южном краю хребта Черный Дил в пределах НПП "Черемосский", и Hericium coralloides, растущий на трухлявых стволах пихты.



Lactarius lignyotus / фото Pilzvereins der Region Baden

В еловых лесах юго-западной части района, особенно в молодых насаждениях, встречается Catathelasma imperiale. Его сезон приходится на август – октябрь. Также в районе были зафиксированы Mycena aurantiomarginata, Boletopsis leucomelaena и Clathrus archeri. Последний вид неоднократно находили на пастбищах, огородах и приусадебных участках в разных частях Путильщины.

Clathrus archeri / фото: Benutzer:Oilys

Редкие виды грибов в лесах Путильщины / скриншот с научно-практического семинара

Почему грибное разнообразие Путильщины еще нужно исследовать?

Несмотря на значительный природный потенциал, грибное разнообразие Путильщины до сих пор изучено не полностью. Систематические исследования проводились лишь на территории Национального природного парка "Черемосский", тогда как значительная часть района остается перспективной для дальнейших поисков.

Авторы исследования отмечают, что вся территория Путильщины представляет интерес для микологов. Дальнейшее изучение может помочь лучше оценить грибное разнообразие региона и определить территории, требующие особой охраны.