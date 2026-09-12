Путильщина розташована у південно-західній частині Чернівецької області. Район вирізняється значною часткою лісів і високим рівнем природного біорізноманіття. Тут збереглися десятки рідкісних та ендемічних видів рослин, тварин і грибів.

Чому Путильщина є особливим місцем для грибів?

Головна особливість регіону – це значна площа лісів. Близько 60% території Путильського району вкрито лісами, тому практично весь район становить інтерес із мікологічної точки зору. Важливу роль відіграє і те, що Путильщина є гірською територією. Її віддаленість та важкодоступність сприяли тому, що тут збереглися найменш антропогенно змінені ландшафти. Разом із ними збереглися і природні умови, необхідні для існування різних видів грибів.

Які гриби доводять багатство Путильщини?

Попри те, що систематичне дослідження грибів Путильщини розпочалося лише у 2015 – 2016 роках, навіть перші експедиції показали, наскільки різноманітною є місцева мікобіота. Дослідники зафіксували тут кілька рідкісних видів макроміцетів, у тому числі таких, що занесені до Червоної книги України. Серед них є Lactarius lignyotus, знайдений на південному краю хребта Чорний Діл у межах НПП "Черемоський", та Hericium coralloides, який росте на трухлявих стовбурах ялиці.



Lactarius lignyotus / фото Pilzvereins der Region Baden

У смерекових лісах південно-західної частини району, особливо у молодих насадженнях, трапляється Catathelasma imperiale. Його сезон припадає на серпень – жовтень. Також у районі зафіксували Mycena aurantiomarginata, Boletopsis leucomelaena та Clathrus archeri. Останній вид неодноразово знаходили на пасовищах, городах і присадибних ділянках у різних частинах Путильщини.

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Clathrus archeri / фото de:Benutzer:Oilys

Рідкісні види грибів в лісах Путильщини / скриншот з науково-практичного семінару

Чому грибне різноманіття Путильщини ще потрібно досліджувати?

Попри значний природний потенціал, грибне різноманіття Путильщини досі вивчене не повністю. Систематичні дослідження проводилися лише на території Національного природного парку "Черемоський", тоді як значна частина району залишається перспективною для подальших пошуків.

Автори дослідження наголошують, що вся територія Путильщини становить інтерес для мікологів. Подальше вивчення може допомогти краще оцінити різноманіття грибів регіону та визначити території, які потребують особливої охорони.