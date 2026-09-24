Испанский город, который туристы часто обходят стороной: он вошел в число лучших направлений 2027 года

Леон на севере Испании может стать одним из направлений, на которые стоит обратить внимание при планировании следующего путешествия. Город сочетает в себе средневековую архитектуру, атмосферный старый квартал и необычную для туристов гастрономическую традицию.

Планируя отдых в Испании, путешественники чаще всего вспоминают Мадрид, Барселону, Ибицу или Пальму. В то же время в стране есть города, которые остаются в стороне от основных туристических маршрутов. Одно из них Леон, расположенный на севере страны вдоль реки Бернесга. Город вошел в список 24 лучших направлений Lonely Planet на 2027 год. Об особенностях города рассказало издание Mirror.

Почему Леон может удивить любителей истории?

Одной из главных достопримечательностей города является готический собор 13 века Pulchra Leonina. Его название можно перевести как "леонская красавица" или "Дом света". Собор отличается масштабными витражами: в нем более 1800 квадратных метров цветного стекла, размещенного в 125 окнах. Интерьер дополняют сложные каменные резьбы и высокие шпили.

Путешественники, оставлявшие отзывы о соборе на TripAdvisor, особенно отмечали атмосферу внутри и большое количество витражей. Один из посетителей назвал его необыкновенно красивым и советовал не торопиться во время осмотра.

Атмосфера города Леон: смотреть видео

Еще одна важная достопримечательность Леона – это базилика Сан-Исидоро. Ее называют "Сикстинской капеллой романского искусства". Интересно, что храм расположен на месте древнеримского храма. Также в городе можно посетить Casa Botines. Это здание отличается сказочным дизайном, а внутри размещена коллекция испанского искусства 19 и 20 веков.

Где найти атмосферу старого Леона?

Чтобы познакомиться с городской жизнью, стоит отправиться в Баррио Хумедо – старый район в самом центре Леона. Здесь работает более 100 баров, а главной местной особенностью является традиция подавать бесплатную тапу вместе с каждым заказанным напитком. Это может быть крокета, пататас бравас или даже рагу. К закуске можно заказать местное вино или небольшую порцию пива.

Баррио Умедо / фото TripAdvisor

Район особенно оживает вечером, когда сюда приходят местные жители, чтобы пообщаться, отведать традиционные блюда и провести время в барах. Еще одно место для прогулок – это Пласа-Майор. Она расположена в старой части города и дает возможность увидеть Леон с другой стороны.

Пласа Майор: смотреть видео

Что еще интересного можно увидеть во время прогулки по городу?

Леон расположен у реки Бернесга, поэтому вдоль нее можно найти уютные парки и сады. В теплые месяцы они подходят для неспешных прогулок, а открытые террасы позволяют отдохнуть под открытым небом. Lonely Planet также обращает внимание на контраст, который ощущается в Леоне днем и вечером.

Писатель и путешественник Марк Эвли, который рассказал изданию о городе, описал его как место с двумя разными лицами. Днем здесь ощущается история северной Кастилии: большие достопримечательности, католическое наследие и близость к маршруту Камино-де-Сантьяго. А с наступлением темноты старый квартал преображается, ведь узкие улочки и площади наполняются звуками вечерних развлечений.