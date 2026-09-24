Плануючи відпочинок в Іспанії, мандрівники найчастіше згадують Мадрид, Барселону, Ібіцу чи Пальму. Водночас у країні є міста, які залишаються далеко від головних туристичних маршрутів. Одне з них Леон, розташований на півночі країни вздовж річки Бернесга. Місто потрапило до переліку 24 найкращих напрямків Lonely Planet на 2027 рік. Про особливості міста розповіло видання Mirror.

Чим Леон може здивувати любителів історії?

Однією з головних пам'яток міста є готичний собор 13 століття Pulchra Leonina. Його назву можна перекласти як "леонезька красуня" або "Будинок світла". Собор вирізняється масштабними вітражами: у ньому понад 1800 квадратних метрів кольорового скла, розміщеного у 125 вікнах. Інтер'єр доповнюють складні кам'яні різьблення та високі шпилі.

Мандрівники, які залишали відгуки про собор на TripAdvisor, особливо відзначали атмосферу всередині та велику кількість вітражів. Один із відвідувачів назвав його надзвичайно красивим і радив не поспішати під час огляду.

Атмосфера міста Леон: дивитись відео

Ще одна важлива пам'ятка Леона – це базиліка Сан-Ісідоро. Її називають "Сікстинською каплицею романського мистецтва". Цікаво, що храм розташований на місці давньоримського храму. Також у місті можна відвідати Casa Botines. Ця будівля вирізняється казковим дизайном, а всередині розміщена колекція іспанського мистецтва 19 і 20 століть.

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Де шукати атмосферу старого Леона?

Для знайомства з міським життям варто вирушити до Барріо Хумедо – старого району в самому центрі Леона. Тут працює понад 100 барів, а головною місцевою особливістю є традиція подавати безкоштовну тапу разом із кожним замовленим напоєм. Це може бути крокета, пататас бравас або навіть рагу. До закуски можна замовити місцеве вино чи невелике пиво.

Барріо Хумедо / фото TripAdvosor

Район особливо пожвавлюється ввечері, коли сюди приходять місцеві жителі, щоб поспілкуватися, поїсти традиційні страви та провести час у барах. Ще одна локація для прогулянок – це Плаза Майор. Вона розташована в старій частині міста та дає можливість побачити Леон з іншого боку.

Плаза Майор: дивитись відео

Що ще цікавого можна побачити під час прогулянки містом?

Леон розташований біля річки Бернесга, тому вздовж неї можна знайти спокійні парки та сади. У теплі місяці вони підходять для неквапливих прогулянок, а відкриті тераси дають змогу відпочити просто неба. Lonely Planet також звертає увагу на контраст, який відчувається в Леоні протягом дня і ввечері.

Письменник і мандрівник Марк Евлі, який розповів виданню про місто, описав його як місце з двома різними сторонами. Вдень тут відчувається історія північної Кастилії: великі пам'ятки, католицька спадщина та близькість до маршруту Каміно-де-Сантьяго. А після настання темряви старий квартал змінюється, адже вузькі вулиці та площі наповнюються звуками вечірніх розваг.