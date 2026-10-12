Издание Daily Express обратило внимание на Лансароте – остров, который особенно привлекателен для осенних путешествий благодаря теплой погоде, пляжам и разнообразным курортам. По данным британской Метеорологической службы, в октябре здесь теплее, чем на других популярных европейских направлениях, например, на Тенерифе.

Почему Лансароте считают одним из лучших направлений для осеннего отдыха?

Главное преимущество Лансароте – это погода. По данным Метеорологической службы, средняя температура на острове в октябре составляет 26,8 градуса. Это делает его самым теплым местом в Европе в этот период. В течение дня туристы могут рассчитывать в среднем на 7 часов солнечного света.

Ночная температура обычно опускается до 19 градусов, поэтому даже после захода солнца погода остается относительно комфортной. Осадки также не должны существенно мешать отдыху. Также данные Национальных центров экологической информации свидетельствуют, что в течение этого месяца дождь может идти только один день. Еще одна особенность осенней погоды – это снижение скорости ветра по сравнению с летними месяцами.

Какие курорты Лансароте подойдут для различных видов отдыха?

Пуэрто-дель-Кармен – один из самых популярных среди отдыхающих курортов. Он привлекает тех, кто ищет оживленную атмосферу, ночные развлечения и доступные по цене варианты проживания.

– один из самых популярных среди отдыхающих курортов. Он привлекает тех, кто ищет оживленную атмосферу, ночные развлечения и доступные по цене варианты проживания. Коста-Тегисе больше подходит для семейного отдыха. Это направление выбирают туристы, которые хотят провести время на острове вместе с близкими.

больше подходит для семейного отдыха. Это направление выбирают туристы, которые хотят провести время на острове вместе с близкими. Плайя-Бланка известна своими пляжами и более спокойной атмосферой. Это вариант для тех, кто хочет отдохнуть от городского шума, провести время у моря и насладиться размеренным ритмом курортной жизни.

известна своими пляжами и более спокойной атмосферой. Это вариант для тех, кто хочет отдохнуть от городского шума, провести время у моря и насладиться размеренным ритмом курортной жизни. Арресифе подойдет путешественникам, которым интереснее знакомиться с местной культурой и кухней. В отличие от курортов, ориентированных преимущественно на пляжный отдых, этот город позволяет сосредоточиться на культурных и гастрономических впечатлениях.

Впрочем, есть и другие места, которые могут заинтересовать тех, кто планирует осеннее путешествие ради солнца. По данным Метеорологической службы, средняя температура в октябре в популярных туристических направлениях составляет: