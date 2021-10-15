Предложение продлится до конца сегодняшнего дня. Поэтому рекомендуем бронировать билеты как можно скорее.

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Быстрая распродажа Ryanair

Стоимость большинства билетов стартует от 7,9 и 9,9 евро одну сторону, однако в системе бронирования доступны авиабилеты подешевле – от 4,9 евро.

Куда можно улететь за 7,9 евро

Из Киева:

Быдгощ;

Болонья;

Вильнюс;

Катовице;

Краков;

Турин;

Венеция;

Болонья;

Милан.

Из Львова:

Бари;

Будапешт;

Вроцлав;

Каунас;

Краков;

Мемминген;

Познань;

Пиза;

Рим;

Турин;

Лондон – 4,9 евро.

Из Одессы:

Болонья;

Гданьск;

Краков;

Милан;

Познань

Вроцлав;

Катовице – 4,9 евро.

Из Харькова:

Познань

Вильнюс.

В стоимость самых дешевых билетов по тарифу Value входит только маленькая единица ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.

Обратите внимание! Распродажа продлится до 15 октября включительно и распространяется на рейсы с 1 по 30 ноября 2021 года.

Акционные билеты можно забронировать на странице распродажи, с помощью сервиса Fare Finder или на поисковиках типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.