Об здании, строительство которого началось в 1930-х годах в рамках масштабного проекта по созданию нового района на юге Рима, рассказал в своем инстаграме архитектурный дизайнер Валерий Щербак.

Что нужно знать о квадратном Колизее?

Муссолини планировал провести здесь Всемирную выставку 1942 года и продемонстрировать образ современной Италии, подчеркнув ее связь с величием Древнего Рима.

Проект разработали архитекторы Джованни Гверрини, Эрнесто Бруно Ла Падула и Марио Романо. Они использовали античные архитектурные мотивы, в частности арки, которые стали главным элементом фасада.

Здание облицевали травертином, а его геометрические формы сделали похожими на современную интерпретацию древнеримского монумента.

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Фасад Квадратного Колизея состоит из шести рядов арок, по девять в каждом. Такое расположение связывают с именем и фамилией Бенито Муссолини. Его имя состоит из шести букв, а фамилия – из девяти. Всего на фасаде расположено 54 арки.

Из-за Второй мировой войны проведение запланированной выставки 1942 года отменили. Строительство впоследствии возобновили, а район EUR начал развиваться как современный и деловой квартал Рима.

В 1950-х годах Квадратный Колизей получил новое назначение. Здание стало одной из архитектурных визитных карточек EUR, а в 2015 году здесь открыла свою штаб-квартиру итальянская модная компания Fendi.

Сегодня "Квадратный Колизей" воспринимается уже не только как памятник эпохи Муссолини. Это пример архитектуры, которая пережила свое время и изменила значение. И хотя ее монументальный фасад напоминает о сложном периоде в истории Италии, само здание остается одним из самых необычных архитектурных памятников современного Рима.

Подробнее о Квадратном Колизее смотрите в видео

Долгое время Квадратный Колизей обходили стороной в путеводителях из-за ассоциаций с фашистским режимом Муссолини. Только сейчас это сооружение начало интересовать многих туристов и гидов современных урбанистических экскурсий.