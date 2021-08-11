Курортный Кипр расширил список вакцин для туристов: как теперь можно въехать

11 августа 2021 , 19:56
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Источник:

Посольство Украины в Республике Кипр

Правительство Кипра расширил перечень вакцин, с которыми могут въехать туристы. Теперь в списке кроме согласованных Регулятором ЕС есть еще 2 вакцины.

Кроме того, на курорт можно попасть, если человеку сделали прививку различными препаратами. Поэтому теперь на Кипр могут въехать все вакцинированные туристы.

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Что известно о списке разрешенных вакцин

Сейчас въезд разрешен лицам с сертификатом о вакцинации, выданный соответствующим органом здравоохранения. В список входят:

  • Janssen/Johnson & Johnson Vaccine;
  • Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca);
  • Pfizer-BioNTech Vaccine;
  • Moderna Vaccine;
  • Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine;
  • Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine;
  • Sinovac (CoronaVac) Vaccine;
  • AstraZeneca-Covishield;
  • AstraZeneca-SKBio.

Кроме того, за 48 часов до прилета на Кипр отдыхающие должны зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass.

Невакцинированным пассажирам необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в не ранее, чем за 72 часа до вылета.

Автор: Вікторія Андрєєва