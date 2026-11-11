Менее чем в 2 часах езды от Мадрида: в Испании есть город, где дома стоят прямо над обрывом

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Об этом рассказал журналист Алекс Трелински в материале для издания The Olive Press. Он обратил внимание на Куэнку – город в горной части центрально-восточной Испании, в регионе Кастилия-Ла-Манча. Основанная маврами, Куэнка сохранила исторические городские стены, руины средневекового замка и крутые мощеные улицы.

Почему знаменитые висячие дома Куэнки особенны?

Самая известная достопримечательность города – это Casas Colgadas, или Висячие дома. Они расположены на высокой известняковой скале над реками Хукар и Уэкар. Части зданий выступают над ущельем, поэтому кажется, будто дома висят прямо над пропастью. Увидеть их можно недалеко от площади Пласа-Майор. Здесь также находятся городская ратуша с аркадами и кафедральный собор, построенный в конце 12 века.

Куэнка, Испания / фото Canva

Три Висячих дома открыты для посетителей. В одном из них, Casa de la Sirena, работает ресторан. В других двух, Casas del Rey, расположен музей испанского абстрактного искусства. Там хранятся работы известных художников.

Чтобы увидеть дома с лучшего ракурса, стоит перейти через железный мост Пуэнте-де-Сан-Пабло. На другой его стороне расположен монастырь Сан-Пабло, где можно остановиться на ночь. Вечером эта часть города особенно красива благодаря подсветке зданий.

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Что посмотреть и где поесть в Куэнке?

Помимо Висячих домов, в городе есть и другие интересные места. Например, в районе Сан-Мартин находится здание, которое называют небоскребом. А на улице Альфонсо VIII можно пройти по туннелю, проложенному под городом. Туристам, любящим музеи, стоит посетить Фонд Антонио Саури, Фонд Антонио Переса и музей науки. Также в Куэнке есть музей Пасхи, посвященный самому известному празднику города.

Парадор-де-Куэнка и мост Святого Павла в городе Куэнка / фото Canva

В центре, вокруг площади Пласа-Майор, работает много баров. Рестораны можно найти и в верхней части города, в районе Кастильо. Он привлекает туристов летними террасами кафе и смотровыми площадками с видами на ущелье.

Куда поехать в окрестностях Куэнки?

В теплое время года туристы могут отдохнуть у реки Хукар. Там обустроена зона для купания. Также любители прогулок могут выбрать маршрут Серро-дель-Сокорро. Примерно в 30 километрах от Куэнки расположена еще одна интересная локация – Сьюдад-Энкантада.

Это местность с необычными скалами, которые приобрели причудливые формы в результате эрозии. Некоторые из них напоминают животных или человеческие фигуры. Куэнка находится менее чем в двух часах езды от Мадрида, поэтому ее можно включить в маршрут путешествия по центральной части Испании.

Где находится город Куэнка: смотреть на картах