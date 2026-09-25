Самая низкая точка Украины скрывается у соленого лимана: как туда можно добраться
В Украине есть место, расположенное ниже уровня моря, но о нем знают гораздо меньше, чем о самой высокой вершине страны. Оно отличается необычным природным ландшафтом и связано с одним из самых известных лиманов Одесской области.
Об Куяльницком лимане и его состоянии подробно писало издание eco.rayon.in.ua.
Где находится самая низкая точка Украины?
Куяльницкий лиман – это соленый водоем в Одесской области, отделенный от Черного моря узким песчаным пересыпом. Именно в его самой глубокой части расположена самая низкая природная точка Украины – на отметке около – 5 метров относительно уровня моря. Средняя глубина лимана составляет примерно 1,5 – 2 метра, а площадь около 55 квадратных километров.
В засушливые годы вода здесь частично испаряется, оставляя соляные отложения. Когда-то Куяльницкий лиман был устьем реки Большой Куяльник. Со временем песчаный пересып отделил его от моря, поэтому вода стала значительно солонее. Так сформировалась уникальная экосистема, приспособленная к высокой концентрации соли.
Чем известен Куяльницкий лиман?
Особенность Куяльника заключается не только в его географическом положении. Лиман имеет природное, лечебное и научное значение. С XVI века здесь добывали соль. Сначала этим занимались казаки, позже чумаки и частные предприниматели. Соляной промысел просуществовал до 1930-х годов, когда его вытеснила более дешевая крымская и донецкая соль.
О былом промысле напоминают ряды столбиков в лимане, между которыми устанавливали перегородки для сушки соли. В 1833 году врач и ученый Эраст Андриевский основал на берегу лимана курорт. Он исследовал местные грязи и использовал их для лечения. Так возник "Куяльник" – один из старейших бальнеогрязевых курортов юга Украины.
Основой курорта стали лечебные грязи, или пелоиды. Их считают эталонными среди аналогичных илово сульфидных грязей. Лечебное значение имеет и соленая рапа, состав которой близок к воде Мертвого моря. Рядом с лиманом также добывают минеральную воду "Куяльник".
Куяльницкий лиман / инстаграм krasoty.zemli
Какая природа сохранилась вокруг лимана?
На берегах Куяльника растет более 500 видов степных растений, 17 из которых занесены в Красную книгу Украины. Среди них различные виды ковыля, тюльпан Шренка, одесский ооставник и горицвет весенний. Здесь также сохранились уникальные участки ковылевой степи.
Особенно разнообразен птичий мир. На лимане образуют многотысячные колонии крачки, чайки и кулики, а гнездятся речные крачки, шилоклювки и другие виды. Есть здесь и птицы, занесенные в Красную книгу Украины: ходулочники, морские зуйки и лучные дерихвосты.
Зимой значение лимана для пернатых возрастает, ведь из-за высокой солености его вода не замерзает при незначительных морозах. Поэтому сюда прилетают большие стаи птиц.
Почему Куяльницкий лиман нуждается в спасении?
Несмотря на природное и лечебное значение, сегодня лиман сталкивается с серьезной проблемой: он мелеет, а его соленость растет. Почти все реки, питавшие водоем, пересохли, были разораны или превращены в пруды.
По данным Института морской биологии НАН Украины, для нормального существования биологической составляющей лимана и сохранения лечебных свойств пелоидов соленость рассола не должна превышать 250 граммов на кубический дециметр.
В 2023 году этот показатель уже составлял около 280 граммов. При чрезмерной солености гибнут организмы, характерные для лимана. В частности, рачки Artemia salina при высокой концентрации соли приобретают красноватый оттенок и гибнут. Их отмершие частицы вместе с илом и солью участвуют в формировании лечебных грязей, поэтому изменение солевого баланса может сказаться и на их свойствах.
Ситуацию осложнила война. В начале 2022 года Куяльницкий лиман получил статус национального природного парка, однако администрацию парка так и не создали, а финансирование на меры по сохранению территории не выделили. В том же году из-за нехватки средств не проводили экологический мониторинг.
Кроме того, российские ракетные удары по объектам и населенным пунктам возле лимана нанесли дополнительный ущерб его экосистеме. Как ранее рассказывал Владислав Балинский, председатель ОО "Зеленый лист", несколько ракет даже попали в водоем и не разорвались. В то же время исследований, которые бы показали возможное загрязнение из-за утечки горючих веществ, не проводили.
Что сейчас происходит с Куяльницким лиманом?
После весеннего паводка состояние Куяльницкого лимана несколько улучшилось. Большой Куяльник и другие реки впервые за 20 лет сильно разлились, однако через заиленные и заросшие русла до лимана дошло только 15 – 20% паводковой воды. Об этом "Одесской жизни" рассказал Олег Деркач, руководитель научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Куяльницкий".
Несмотря на это, уровень воды за лето остался выше: с 5,6 он поднялся до 6,4 метра, а соленость снизилась до 260 промилле. Для сравнения, в прошлом и позапрошлом году в этот период она превышала 350 промилле. Улучшение сказалось и на природе: в этом году на лимане насчитали около 5000 птиц 18 видов, в том числе пять краснокнижных. После более чем двухлетнего перерыва возобновили добычу лечебных грязей.
В то же время главная проблема остается – лиману не хватает пресной воды. Поэтому для его восстановления необходимо расчистить русло Большого Куяльника, убрать помехи для свободного стока воды и отремонтировать гидротехническое сооружение, которое не ремонтировали с 2014 года.
Адрес расположения Куяльницкого лимана: смотреть на картах