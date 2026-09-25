Об Куяльницком лимане и его состоянии подробно писало издание eco.rayon.in.ua.

Где находится самая низкая точка Украины?

Куяльницкий лиман – это соленый водоем в Одесской области, отделенный от Черного моря узким песчаным пересыпом. Именно в его самой глубокой части расположена самая низкая природная точка Украины – на отметке около – 5 метров относительно уровня моря. Средняя глубина лимана составляет примерно 1,5 – 2 метра, а площадь около 55 квадратных километров.

В засушливые годы вода здесь частично испаряется, оставляя соляные отложения. Когда-то Куяльницкий лиман был устьем реки Большой Куяльник. Со временем песчаный пересып отделил его от моря, поэтому вода стала значительно солонее. Так сформировалась уникальная экосистема, приспособленная к высокой концентрации соли.

Куяльницкий лиман / фото Omore.city

Чем известен Куяльницкий лиман?

Особенность Куяльника заключается не только в его географическом положении. Лиман имеет природное, лечебное и научное значение. С XVI века здесь добывали соль. Сначала этим занимались казаки, позже чумаки и частные предприниматели. Соляной промысел просуществовал до 1930-х годов, когда его вытеснила более дешевая крымская и донецкая соль.

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О былом промысле напоминают ряды столбиков в лимане, между которыми устанавливали перегородки для сушки соли. В 1833 году врач и ученый Эраст Андриевский основал на берегу лимана курорт. Он исследовал местные грязи и использовал их для лечения. Так возник "Куяльник" – один из старейших бальнеогрязевых курортов юга Украины.

Основой курорта стали лечебные грязи, или пелоиды. Их считают эталонными среди аналогичных илово сульфидных грязей. Лечебное значение имеет и соленая рапа, состав которой близок к воде Мертвого моря. Рядом с лиманом также добывают минеральную воду "Куяльник".

Куяльницкий лиман / инстаграм krasoty.zemli

Какая природа сохранилась вокруг лимана?

На берегах Куяльника растет более 500 видов степных растений, 17 из которых занесены в Красную книгу Украины. Среди них различные виды ковыля, тюльпан Шренка, одесский ооставник и горицвет весенний. Здесь также сохранились уникальные участки ковылевой степи.

Особенно разнообразен птичий мир. На лимане образуют многотысячные колонии крачки, чайки и кулики, а гнездятся речные крачки, шилоклювки и другие виды. Есть здесь и птицы, занесенные в Красную книгу Украины: ходулочники, морские зуйки и лучные дерихвосты.

Зимой значение лимана для пернатых возрастает, ведь из-за высокой солености его вода не замерзает при незначительных морозах. Поэтому сюда прилетают большие стаи птиц.

Почему Куяльницкий лиман нуждается в спасении?

Несмотря на природное и лечебное значение, сегодня лиман сталкивается с серьезной проблемой: он мелеет, а его соленость растет. Почти все реки, питавшие водоем, пересохли, были разораны или превращены в пруды.

По данным Института морской биологии НАН Украины, для нормального существования биологической составляющей лимана и сохранения лечебных свойств пелоидов соленость рассола не должна превышать 250 граммов на кубический дециметр.

В 2023 году этот показатель уже составлял около 280 граммов. При чрезмерной солености гибнут организмы, характерные для лимана. В частности, рачки Artemia salina при высокой концентрации соли приобретают красноватый оттенок и гибнут. Их отмершие частицы вместе с илом и солью участвуют в формировании лечебных грязей, поэтому изменение солевого баланса может сказаться и на их свойствах.

Ситуацию осложнила война. В начале 2022 года Куяльницкий лиман получил статус национального природного парка, однако администрацию парка так и не создали, а финансирование на меры по сохранению территории не выделили. В том же году из-за нехватки средств не проводили экологический мониторинг.

Кроме того, российские ракетные удары по объектам и населенным пунктам возле лимана нанесли дополнительный ущерб его экосистеме. Как ранее рассказывал Владислав Балинский, председатель ОО "Зеленый лист", несколько ракет даже попали в водоем и не разорвались. В то же время исследований, которые бы показали возможное загрязнение из-за утечки горючих веществ, не проводили.

Что сейчас происходит с Куяльницким лиманом?

После весеннего паводка состояние Куяльницкого лимана несколько улучшилось. Большой Куяльник и другие реки впервые за 20 лет сильно разлились, однако через заиленные и заросшие русла до лимана дошло только 15 – 20% паводковой воды. Об этом "Одесской жизни" рассказал Олег Деркач, руководитель научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Куяльницкий".

Несмотря на это, уровень воды за лето остался выше: с 5,6 он поднялся до 6,4 метра, а соленость снизилась до 260 промилле. Для сравнения, в прошлом и позапрошлом году в этот период она превышала 350 промилле. Улучшение сказалось и на природе: в этом году на лимане насчитали около 5000 птиц 18 видов, в том числе пять краснокнижных. После более чем двухлетнего перерыва возобновили добычу лечебных грязей.

В то же время главная проблема остается – лиману не хватает пресной воды. Поэтому для его восстановления необходимо расчистить русло Большого Куяльника, убрать помехи для свободного стока воды и отремонтировать гидротехническое сооружение, которое не ремонтировали с 2014 года.

Адрес расположения Куяльницкого лимана: смотреть на картах