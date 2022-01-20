Куда смогут летать украинские авиакомпании в 2022 году: список курортных направлений
Источник:avianews.com
Второй месяц зимы подходит к концу, а это значит, что самое время понемногу планировать будущие путешествия. Несмотря на пандемию коронавируса для туристов при определенных условиях открыты многие страны.
К тому же, Государственная авиационная служба Украины утвердила список рейсов, которые смогут выполнять украинские авиакомпании – 96 курортных направлений в 29 странах.
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Куда смогут летать авиакомпании Украины летом 2022 года
Список, утвержденный Госавиаслужбой, действителен для летнего расписания 2022 года. То есть вступит в действие с 27 марта, когда страна перейдет на летнее время, и будет действовать до 30 октября.
В списке популярные курорты в Египте, Турции, Болгарии, Италии, Грузии, Греции, Испании, Черногории и Хорватии, а также экзотические страны Шри-Ланка, Мальдивы, Танзания, Куба, Таиланд и т.д.
Украинские авиакомпании могут открыть чартеры по следующим направлениям:
- Албания: Тиран;
- Болгария: Варна, Бургас, Пловдив;
- Вьетнам: Камрань;
- Греция: Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос, Превеза;
- Грузия: Батуми;
- Доминикана: Пунта-Кана, Ла Романа;
- Израиль: Эйлат;
- Индия: Гоа;
- Индонезия: Денпасар;
- Иордания: Акаба;
- Испания: Тенерифе, Фуэртевентура, Ла-Пальма, Гран-Канария, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма-де-Майорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица;
- Италия: Римини, Форли, Венеция, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешия, Бергамо, Верона, Тревизо, Болонья, Турин;
- Кипр: Пафос;
- Китай: Санья, Хайкоу;
- Куба: Варадеро;
- Мальдивы: Мали;
- Мальта: Лука;
- Марокко: Агадир, Касабланко;
- ОАЭ: Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубай, Шарджа;
- Португалия: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
- Словения: Марибор, Любляна;
- Танзания: Занзибар;
- Тунис: Тунис, Монастырь, Энфида, Джерба;
- Таиланд: Пхукет, Краби, Утапао;
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- Турция: Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Бурса, Алания, Газипаша, Кайсери, Невшехир;
- Египет: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса-Алам, Эль-Аламейн, Марса-Матрух;
- Хорватия: Сплит, Дубровник, Пула, Риека, Задар;
- Черногория: Тиват, Подгорица;
- Шри-Ланка: Коломбо.
Отмечается, что начать полеты по этим направлениям сможет любая авиакомпания. Единственное условие – выполнение не менее одного рейса в неделю или не менее трех в месяц.Обратите внимание! То, что Госавиаслужба утвердила этот список не гарантирует, что рейсы будут запущены. Окончательное решение о запуске чартеров зависит от спроса и туроператора.