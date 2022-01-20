Куда смогут летать украинские авиакомпании в 2022 году: список курортных направлений

Второй месяц зимы подходит к концу, а это значит, что самое время понемногу планировать будущие путешествия. Несмотря на пандемию коронавируса для туристов при определенных условиях открыты многие страны.

К тому же, Государственная авиационная служба Украины утвердила список рейсов, которые смогут выполнять украинские авиакомпании – 96 курортных направлений в 29 странах.

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Куда смогут летать авиакомпании Украины летом 2022 года

Список, утвержденный Госавиаслужбой, действителен для летнего расписания 2022 года. То есть вступит в действие с 27 марта, когда страна перейдет на летнее время, и будет действовать до 30 октября.

В списке популярные курорты в Египте, Турции, Болгарии, Италии, Грузии, Греции, Испании, Черногории и Хорватии, а также экзотические страны Шри-Ланка, Мальдивы, Танзания, Куба, Таиланд и т.д.

Украинские авиакомпании могут открыть чартеры по следующим направлениям:

Албания : Тиран;

: Тиран; Болгария : Варна, Бургас, Пловдив;

: Варна, Бургас, Пловдив; Вьетнам : Камрань;

: Камрань; Греция : Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос, Превеза;

: Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос, Превеза; Грузия : Батуми;

: Батуми; Доминикана : Пунта-Кана, Ла Романа;

: Пунта-Кана, Ла Романа; Израиль : Эйлат;

: Эйлат; Индия : Гоа;

: Гоа; Индонезия : Денпасар;

: Денпасар; Иордания : Акаба;

: Акаба; Испания : Тенерифе, Фуэртевентура, Ла-Пальма, Гран-Канария, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма-де-Майорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица;

: Тенерифе, Фуэртевентура, Ла-Пальма, Гран-Канария, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма-де-Майорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица; Италия : Римини, Форли, Венеция, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешия, Бергамо, Верона, Тревизо, Болонья, Турин;

: Римини, Форли, Венеция, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешия, Бергамо, Верона, Тревизо, Болонья, Турин; Кипр : Пафос;

: Пафос; Китай : Санья, Хайкоу;

: Санья, Хайкоу; Куба : Варадеро;

: Варадеро; Мальдивы : Мали;

: Мали; Мальта : Лука;

: Лука; Марокко : Агадир, Касабланко;

: Агадир, Касабланко; ОАЭ : Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубай, Шарджа;

: Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубай, Шарджа; Португалия : Фуншал, Порту-Санту, Фаро;

: Фуншал, Порту-Санту, Фаро; Словения : Марибор, Любляна;

: Марибор, Любляна; Танзания : Занзибар;

: Занзибар; Тунис : Тунис, Монастырь, Энфида, Джерба;

: Тунис, Монастырь, Энфида, Джерба; Таиланд: Пхукет, Краби, Утапао;

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Турция : Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Бурса, Алания, Газипаша, Кайсери, Невшехир;

: Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Бурса, Алания, Газипаша, Кайсери, Невшехир; Египет : Хургада, Шарм-эль-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса-Алам, Эль-Аламейн, Марса-Матрух;

: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса-Алам, Эль-Аламейн, Марса-Матрух; Хорватия : Сплит, Дубровник, Пула, Риека, Задар;

: Сплит, Дубровник, Пула, Риека, Задар; Черногория : Тиват, Подгорица;

: Тиват, Подгорица; Шри-Ланка: Коломбо.

Отмечается, что начать полеты по этим направлениям сможет любая авиакомпания. Единственное условие – выполнение не менее одного рейса в неделю или не менее трех в месяц.

То, что Госавиаслужба утвердила этот список не гарантирует, что рейсы будут запущены. Окончательное решение о запуске чартеров зависит от спроса и туроператора.