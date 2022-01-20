Куда смогут летать украинские авиакомпании в 2022 году: список курортных направлений

20 января 2022 , 16:41
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Источник:

avianews.com

Второй месяц зимы подходит к концу, а это значит, что самое время понемногу планировать будущие путешествия. Несмотря на пандемию коронавируса для туристов при определенных условиях открыты многие страны.

К тому же, Государственная авиационная служба Украины утвердила список рейсов, которые смогут выполнять украинские авиакомпании – 96 курортных направлений в 29 странах.

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Куда смогут летать авиакомпании Украины летом 2022 года

Список, утвержденный Госавиаслужбой, действителен для летнего расписания 2022 года. То есть вступит в действие с 27 марта, когда страна перейдет на летнее время, и будет действовать до 30 октября.

В списке популярные курорты в Египте, Турции, Болгарии, Италии, Грузии, Греции, Испании, Черногории и Хорватии, а также экзотические страны Шри-Ланка, Мальдивы, Танзания, Куба, Таиланд и т.д.

Украинские авиакомпании могут открыть чартеры по следующим направлениям:

  • Албания: Тиран;
  • Болгария: Варна, Бургас, Пловдив;
  • Вьетнам: Камрань;
  • Греция: Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос, Превеза;
  • Грузия: Батуми;
  • Доминикана: Пунта-Кана, Ла Романа;
  • Израиль: Эйлат;
  • Индия: Гоа;
  • Индонезия: Денпасар;
  • Иордания: Акаба;
  • Испания: Тенерифе, Фуэртевентура, Ла-Пальма, Гран-Канария, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма-де-Майорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица;
  • Италия: Римини, Форли, Венеция, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешия, Бергамо, Верона, Тревизо, Болонья, Турин;
  • Кипр: Пафос;
  • Китай: Санья, Хайкоу;
  • Куба: Варадеро;
  • Мальдивы: Мали;
  • Мальта: Лука;
  • Марокко: Агадир, Касабланко;
  • ОАЭ: Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубай, Шарджа;
  • Португалия: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
  • Словения: Марибор, Любляна;
  • Танзания: Занзибар;
  • Тунис: Тунис, Монастырь, Энфида, Джерба;
  • Таиланд: Пхукет, Краби, Утапао;

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  • Турция: Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Бурса, Алания, Газипаша, Кайсери, Невшехир;
  • Египет: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса-Алам, Эль-Аламейн, Марса-Матрух;
  • Хорватия: Сплит, Дубровник, Пула, Риека, Задар;
  • Черногория: Тиват, Подгорица;
  • Шри-Ланка: Коломбо.

Отмечается, что начать полеты по этим направлениям сможет любая авиакомпания. Единственное условие – выполнение не менее одного рейса в неделю или не менее трех в месяц.

Обратите внимание! То, что Госавиаслужба утвердила этот список не гарантирует, что рейсы будут запущены. Окончательное решение о запуске чартеров зависит от спроса и туроператора.
Автор: Марта Касіянчук