Куда украинцы ездили в праздничный период: Укрзализныця назвала самые популярные направления

Многие украинцы во время новогодних и рождественских праздников выбирали путешествия по Украине. Поэтому Укрзализныця составила список самых популярных направлений.

Так, с 23 декабря 2021 года по 10 января 2022 года наибольшим спросом среди пассажиров пользовались поезда "Лисичанск – Ужгород" и "Днепр – Трускавец".

Читайте также На 40% больше: сколько пассажиров перевезла Укрзализныця в новогодние праздники

Западное направление стало самым популярным в период новогодних и рождественских праздников с 23.12.2021 по 10.01.2022 – на него пришлось 44% пассажиропотока Укрзализныци,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что объемы перевозок в рекреационные зоны Карпат увеличились даже по сравнению с допандемическим периодом 2019 / 2020 годов.

В частности, по станции Татаров (Буковель) пассажиропоток вырос на 280%, по станции Яремче – 56%, Ясиня – чуть больше чем на 50%, а по станции Ворохта увеличение составило почти 45%.

Самые популярные поезда в праздничный период:

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск (47,2 тысячи пассажиров);

(47,2 тысячи пассажиров); № 41/42 Днепр – Трускавец (33,6 тысячи пассажиров);

(33,6 тысячи пассажиров); № 55/56 Киев – Рахов (29,1 тысячи пассажиров);

(29,1 тысячи пассажиров); № 135/136 Одесса – Черновцы (24,8 тысячи пассажиров);

(24,8 тысячи пассажиров); № 122/121 Николаев – Киев (24,6 тысячи пассажиров).

Также Укрзализныця определила популярные поезда по абсолютному показателю населенности: № 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка, № 71/72 Киев – Запорожье, № 45/46 Ужгород – Лисичанск.

Кроме того, новоназначенные поезда, курсирующие с 12 декабря 2021 года, пользовались популярностью. Речь идет о следующих направлениях: Киев – Рахов, Львов – Бахмут, Мариуполь – Львов, Киев – Чоп и Мариуполь – Рахов.